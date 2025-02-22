Собрал полный зал и сорвал 10-минутные овации: на Берлинале показали фильм 'Лента времени', поразивший зрителей. О чем он

На Берлинском международном кинофестивале (Берлинале) состоялась мировая премьера документального фильма "Лента времени" украинского режиссера Екатерины Горностай. Лента, рассказывающая об украинских школах в условиях полномасштабной войны, вызвала большой резонанс и была тепло принята зрителями.

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Премьерный показ собрал полный зал, а у красной дорожки творческую команду фильма встречали украинские зрители с национальными флагами. Присутствовавшие на премьере продюсеры Ольга Брегман, Наталья Либет, Виктор Шевченко, оператор-постановщик Александр Рощин, саундизайнер Михаил Закутский, а также герои фильма – педагоги и учащиеся из разных регионов Украины – получили 10-минутные овации после завершения показа, сообщает Еспресо.

Режиссер Екатерина Горностай посвятила "Ленту времени" памяти своего младшего брата Максима Горностая, погибшего на востоке Украины в 2023 году. В своей речи после премьеры она отметила важность сохранения голосов украинских школ и детей, которые продолжают обучение даже в самых тяжелых условиях.

О чем "Лента времени"

Фильм показывает жизнь украинских учеников и учителей во время войны, в частности, ситуацию в Черкассах, Харькове, Бородянке, Буче. Центральным событием стала трагедия в городе Ромны Сумской области, где из-за ракетного удара была уничтожена школа и погибли ее работники.

Фильм получил одобрительные отзывы критиков. В частности, в издании Variety фильм назвали "ярким лучом надежды", а в Deadline отметили, что это "самый актуальный фильм нынешнего Берлинале". Кроме того, команда "Ленты времени" стала лауреатом премии Eurimages New Lab Outreach Award 2024, получив 30 тысяч евро.

Берлинский международный кинофестиваль – один из самых престижных в мире. "Лента времени" борется за главную награду – "Золотого медведя". Это уже второй фильм Екатерины Горностай на Берлинале: в 2021 году ее "Стоп-Земля" получила награду "Хрустальный медведь".

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Горностай родила сына за сутки до премьеры "Ленты времени". Ее ребенок стал "малышом Берлинале".

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