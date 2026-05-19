Новый сериал 'Вне кампуса' стал хитом: будет ли 2 сезон

Новый сериал "Вне кампуса" (Off Campus) от Prime Video, который вышел 13 мая, стремительно стал хитом среди зрителей. Проект, основанный на популярной серии романов Элль Кеннеди, соединил сразу несколько трендов – университетскую романтику, любовные треугольники и горячие сцены, что сделало его особенно популярным среди молодой аудитории.

И фанатам шоу уже приготовили хорошие новости – стриминг начал работу над вторым сезоном. По словам шоураннера Луизы Леви, сценарий для продолжения уже полностью написаны, а актеры должны вернуться к съемкам в ближайшее время. OBOZ.UA узнавал все, что сейчас известно об этом сериале и его продолжении.

Сюжет первого сезона "Вне кампуса" разворачивается вокруг элитной хоккейной команды вымышленного университета Briar. В центре истории – капитан команды Гаррет (Белмонт Камели), который вступает в фиктивные отношения с музыканткой Анной (Элла Брайт), чтобы вызвать ревность у другой девушки. Впрочем, классический троп фейковых отношений здесь получает более взрослое и эмоционально более глубокое наполнение: герои не только влюбляются, но и пытаются разобраться с собственными травмами и переживаниями.

Критики похвалили сериал за откровенность и внимательный подход, который сохранил дух оригинальных книг. В то же время проект отметили за то, что он не ограничивается только романтикой. Во "Вне кампуса" отражена сложность современных отношений и жизни студентов.

Первый сезон, который уже полностью доступен в сети, насчитывает восемь эпизодов. Зрители быстро "проглотили" новинку, и вопрос о продолжении появился почти сразу после премьеры.

Как выяснилось, работа над продолжением "Вне кампуса" началась еще до выхода дебютных серий. Известно, что во втором сезоне сюжет сосредоточится на новой паре персонажей – по аналогии с "Бриджертонами", где каждый сезон раскрывает новую отдельную любовную историю. В то же время часть актеров из первого сезона вернется и в продолжении.

Что пока невозможно точно подтвердить, так это дату выхода второго сезона "Вне кампуса". Prime Video еще не определил ему место в сетке своих премьер. Однако учитывая быстрый старт производства, новые серии могут появиться в довольно короткие сроки.

