Marvel перезапустит 'Людей Икс': что известно о новом фильме

Студия Marvel приготовила любителям своих комиксов сюрприз – уже через два года их ждет перазапуск "Людей Икс" в кино. И уже известно имя режиссера и сценаристов проекта.

Как пишет издание Screen Rant, постановкой нового фильма займется Джейк Шрайер, а сценарий к нему напишут Ли Сон Джин и Джоанна Кало. Ранее эта команда вместе работала над "Громовержцами*".

"Люди Икс" в кино имеют длительную кинематографическую историю, берущую свое начало еще с одноименного фильма 2000 года, которому часто приписывают старт супергеройского бума до эпохи Кинематографической вселенной Marvel (MCU). Участие во франшизе принимали такие культовые актера как Хью Джекман, Иэн Маккеллен, Патрик Стюарт, Хэлли Берри, Дженнифер Лоуренс.

Историю команды супергероев развивали в течение последних двух десятилетий и, благодаря сюжетным поворотам внутри мультивселенной, она будет продолжаться даже в предстоящей ленте "Мстители: Восхождение доктора Дума". Из-за такого солидного наследия перезапуск "Людей Икс" является весьма сложной задачей для любого кинематографиста.

Недавно Ли обсудил свое участие в "Людях Икс", объяснив, что хотя он "не планировал браться за очередной проект Marvel", однако все же согласился на предложение своего друга Джейка Шрайера, "потому что ради такого бросаешь абсолютно все". Сценарист также раскрыл часть авторского замысла будущего фильма. По его словам Шрайер хочет в первую очередь сосредоточиться именно на раскрытии персонажей.

"Это невероятные герои с очень богатыми историями, полными глубоких эмоций. Там так много внутренней динамики и отношений в команде. Есть элементы настоящей драмы. Конечно, в ДНК "Людей Икс" заложены и политические темы, которые остаются актуальными всегда, но мы стремимся вернуться к рассказу, где на первом месте стоит персонаж", – сказал Ли. По его словам, он, Шрайер и Кало сейчас сосредоточены на том, чтобы сделать сценарий безупречным, поэтому они "ежедневно пропадают в лаборатории", работая над текстом. Вместе с ними в работе участвуют и руководители Marvel Кевин Файги и Луи Д'Эспозито, причем первый из них в свое время начинал карьеру именно как продюсер "Людей Икс" 2000 года. "Мы все обожаем этих персонажей. Я в восторге, и думаю, что преданные фанаты тоже будут довольны. Я не воспринимаю это как должное. Это привилегия всей жизни. Как по мне, это самая крутая франшиза из всех существующих", – поделился сценарист.

У новых "Людей Икс" есть уже и вероятная дата премьеры. Сейчас выход ленты в кинотеатрах запланирован в графике Marvel на май 2028 года.

