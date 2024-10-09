В Киеве прошел допремьерный показ фильма 'Подъемная сила'

В Киеве 8 октября в кинотеатре "Оскар" презентовали первый фильм об украинской армейской авиации "Подъемная сила". Над фильмом работали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim.

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Об этом сообщили авторы фильма.

Фильм рассказывает о работе украинских пилотов и пилотес, миссии во время полномасштабной войны и работе в сверхсложных условиях.

По жанру "Подъемная сила" – это документальный экшн. Уровень съемок фильма напоминает голливудский блокбастер, но все эпизоды сняты в режиме реального времени при выполнении реальных задач.

Так что героями фильма стали не каскадеры или дублеры, а настоящие борттехники, инженеры, авианаводчики и боевые пилоты, которые сейчас стоят на защите Украины. Все истории в фильме — реальные истории героев, которых еще не слышал мир.

"По-моему, это очень замечательный фильм и я обязательно посоветую его другим людям пойти посмотреть. По двум причинам: во-первых, это очень хороший и правильный фильм, во-вторых, это украинское кино, а нам стоит поддерживать все украинское. Но перед этим кино о людях, на которых держится сегодня страна, о людях, которые жертвуют собой и совершают героические поступки, помочь тому, чтобы Украина в дальнейшем была и побеждала. И я уверен победит", – говорит волонтер Сергей Стерненко.

"Я в восторге. Ну реально в восторге! Столь сильно чувство гордости. Война вообще это о потерях, о горе, об ужасе. Но такие фильмы знакомят нас с людьми, являющимися титанами и героями. И я вижу, что такие люди существуют, и я горжусь жить с ними в одной стране! Я считаю, что такие фильмы должны быть обязательными для просмотра подросткам и нашим детям. И было бы классно иметь какие-то специальные программы, которые могли бы разрешить их школам", – рассказал лидер группы O. Torvald Женя Галич.

От первых съемок "Подъемной силы" до финального монтажа прошел год. В ленту вошли как смелые операции авиаторов, так и их личные истории, открывающие зрителям пилотов с другой стороны.

Каждый украинец должен увидеть этих звезд, этих героев, этих легенд. это новейшая история Украины. Люди, живущие среди нас. Мы должны их носить на руках и чтить память о погибших. Понравилось все. Я еще смотрю на фильм как профессионал с точки зрения съемок и т.д. и это просто непревзойденно. Во-первых, истории, которые мы слышим. Правду, которую мы слышим. Реалии, которые мы осознаем через фильм. И съемку, которую мы видим. Она кладет на лопатки хоть какой блокбастер. Западные блокбастеры должны приходить и учиться у украинцев, как снимать реальный экшн. Тем более экшн на реальных событиях. Это не выдумки. Это о нас. О настоящем. Это о каждом из вас, кто придет, смотрит. Призываю и берите детей с собой. Они должны видеть это с самого детства. То, что будет воспитывать сознание" – Тина Кароль.

Допремьерный показ фильма "Подъемная сила" посетили: Богдан Неборак, Евгений Пронин, Женя Галич, Ольга Мартыновская, Сергей Притула, Сергей Стерненко, Жан Беленюк и другие.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах с 10 октября.