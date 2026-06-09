Названы 10 самых тяжелых криминальных фильмов в истории: рейтинг

Криминальные драмы сложно назвать жизнерадостным и легким жанром. Даже те фильмы, в центре сюжета которых – хорошие люди, показывают, как с ними случаются ужасные вещи. А наиболее мощные картины умудряются вызывать сочувствие даже к тем персонажам, которые сами совершают зло.

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Издание Collider решило собрать десятку лент в этом жанре, которые вызывают самые тяжелые эмоции во время просмотра. Все они отличаются особой безысходностью, поводов для пессимизма у них немало. Детали сюжета в списке представлены максимально сдержанно, чтобы избежать спойлеров. Конечно, само осознание того, что фильм окажется тяжелее, чем ожидалось, уже является определенным спойлером, но чрезмерных подробностей, особенно в отношении финалов, здесь нет.

"Старикам здесь не место" (2007)

Сюжет ленты разворачивается вокруг последствий неудачной наркосделки: мужчина наталкивается на место кровавой разборки и находит там кучу брошенных денег. Все осложняется тем, что на поиски наличных отправляется безжалостный наемный убийца, а вслед за ним идет пожилой шериф, который пытается распутать это кровавое дело. Однако он постоянно отстает от киллера на несколько шагов.

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Технически этот фильм является вестерном, а точнее – неовестерном. В любом случае, он считается одним из самых тревожных и угнетающих вестернов в истории кино. Поскольку в центре сюжета оказались криминальные авторитеты и представитель закона, картина идеально вписывается и в криминальный жанр. Как его ни классифицируй, весь фильм напоминает ночной кошмар – очень увлекательный, но жуткий.

"Семь" (1995)

Это один из лучших криминальных триллеров 90-х годов и вообще эталонное кино об охоте на серийного убийцу. Эту тему можно считать отдельным поджанром, где "Семь" стоит особняком: здешний маньяк выбирает жертв на основе семи смертных грехов, а сама картина поражает тем, насколько мрачной она способна быть.

Фильм темный как по содержанию, так и визуально. Чувство тревоги, возникающее в самом начале, ближе к финалу разрастается до невероятных масштабов, чем картина собственно и прославилась. В этом триллере все сделано безупречно, и даже если вы не любите гнетущее кино, его стоит посмотреть хотя бы раз благодаря невероятной режиссуре и бескомпромиссному погружению в человеческую жестокость.

"Неограненные драгоценности" (2019)

Слово "развлекательный" не совсем подходит к этой картине, однако среди всех упомянутых она ближе всего к традиционному кинематографу. Конечно, зрителю придется смириться с постоянным напряжением, ведь лента известна своим стрессовым темпом, хотя этот прессинг удачно разбавлен очень черным юмором. В этом плане Адам Сэндлер, играющий здесь главную роль, раскрылся на полную, получив шанс побыть смешным в довольно непривычном амплуа.

Если коротко, то это история о человеке, который постоянно втягивает себя во все большие неприятности в опасном окружении. Главный герой сам во всем виноват, ведь он гонится за недосягаемым азартом, что ведет за собой ставки, махинации и огромные долги. Фильм полностью оправдывает свою репутацию эмоционального испытания, но при этом он дико захватывает и держит в напряжении на одном дыхании.

"Тебя никогда здесь не было" (2017)

При большом желании эту ленту можно назвать триллером, хотя как для этого жанра события здесь разворачиваются довольно медленно. Скорее, это психологическая драма с элементами криминала, ведь в центре сюжета оказался бывший военный с расшатанной психикой, который пытается разоблачить сеть торговцев людьми ради спасения молодой девушки.

Эту картину недаром сравнивали с "Таксистом" – еще одной криминальной драмой о глубоко травмированном человеке, который решает собственноручно вершить правосудие. Лента длится всего полтора часа, однако этот депрессивный и резкий финал точно засядет в голове надолго после титров.

"Крестный отец 2" (1974)

Найти хоть какой-то изъян в первом "Крестном отце" (1972) почти невозможно, ведь это практически идеальное гангстерское кино. Единственное, к чему можно придраться – это определенная романтизация мафии, которая оставляет неоднозначное послевкусие, но это уже если сильно присматриваться. Если это и можно было назвать недостатком, то вторая часть его полностью исправляет.

В первом фильме, безусловно, были трагические моменты, но именно "Крестный отец 2" превращает всю сагу в откровенную и бескомпромиссную трагедию. Продолжение получилось значительно мрачнее. Персонажи, которые в первой части имели хоть какие-то положительные черты, к началу второго фильма или уже мертвы, или окончательно теряют остатки человечности (например, Майкл). Первая часть закладывала основы, но именно сиквел становится настоящей классической драмой в самом тяжелом ее проявлении.

"Однажды в Америке" (1984)

Еще один эпический криминальный шедевр, который вместил в себя сюжет целой трилогии. Эффект трехкомпонентности возникает из-за того, что история охватывает три разные эпохи, показывая героев сначала детьми, потом молодыми людьми и, наконец, стариками (теми, кто дожил). Если бы история шла хронологически, это действительно было бы три отдельных фильма или три четких акта.

Однако режиссер Серджо Леоне отказался от линейного повествования, что делает просмотр значительно интереснее, особенно когда ближе к концу все детали пазла собираются вместе. К тому же каждый этап жизни героев тяжелый по-своему: детские трагедии, грехи молодости и горькие разочарования старости делают многие сцены очень сложными для восприятия. Кино невероятное, но для него нужен соответствующий настрой и готовность смотреть тяжелую драму в течение почти четырех часов.

"Ирландец" (2019)

Предыдущие гангстерские работы Мартина Скорсезе тоже имели свои жестокие моменты, но ни одна из них не была такой пропитанной отчаянием, как "Ирландец". Этот фильм чем-то перекликается с "Однажды в Америке" (здесь так же снялся Роберт Де Ниро, а еще в обеих лентах играет Джо Пеши), однако в "Ирландце" основной акцент сделан именно на старости, что и логично, ведь режиссеру и главным актерам во время съемок уже было за 70.

Сюжет охватывает много десятилетий, но главная его мысль – неотвратимость смерти, которая постоянно подстерегает людей из-за их криминального образа жизни. Это один из самых сильных фильмов о неизбежности старения в этом веке. Он воспринимается особенно тяжело именно из-за реального возраста актеров, и можно только представить, насколько сильнее это кино бьет по эмоциям, когда ты сам приближаешься к такому возрасту.

"Убийцы цветочной полки" (2023)

Несмотря на всю мрачность "Ирландца", следующая лента Скорсезе оказалась еще тяжелее в плане чистой грусти и безысходности. Этот масштабный фильм основан на реальных преступлениях против коренного народа осейджей в 1920-х годах. На их землях нашли нефть, и дельцы, слетевшиеся на запах денег, были готовы на любые зверства, чтобы прибрать к рукам это богатство.

Лента "Нефть" Пола Томаса Андерсона была скорее драмой, хотя и поднимала похожие темы, но в "Убийцах цветочной полки" все показано значительно масштабнее, с большим количеством смертей и психологически тяжелых сцен. Как и предыдущий эпос режиссера, этот фильм погружает в депрессивное состояние надолго, ведь экранное время здесь тоже длится почти три с половиной часа.

"Танцовщица в темноте" (2000)

Это история о преступлении и судебном процессе, которая одновременно является мюзиклом – невероятное жанровое сочетание. Правда, это один из самых трагических мюзиклов в истории кино. Главная героиня Сельма (в исполнении певицы Бьорк) стремительно теряет зрение и пытается заработать деньги на операцию сыну, чтобы его не постигла та же участь. Музыкальные номера здесь возникают потому, что она обожает этот жанр и таким образом прячется в своих фантазиях от суровой реальности.

Жизнь героини и так не назовешь легкой, но все становится в разы хуже, когда картина окончательно перетекает в русло криминальной драмы. Это уникальное по своей жестокости и очень эмоционально обнаженное кино. Его легко порекомендовать к просмотру один раз, но крайне трудно заставить себя пересмотреть снова – одного раза вполне достаточно.

"Страх" (1983)

Как и "Семь", этот фильм рассказывает о серийном убийце, но, в отличие от большинства подобных лент, в нем нет детективов, которые ищут маньяка. Главным персонажем является сам убийца. Лента "Страх" (Angst) подробно и реалистично показывает, как он выбирает случайную семью, врывается в их дом и совершает ужасные преступления.

Картина балансирует на грани трэша и эксплуатационного кино, однако высокий уровень режиссуры и операторской работы не позволяет ей скатиться в банальную жестокость. Фильм просто бескомпромиссный в своем стремлении передать тот первобытный ужас, который испытывают люди во время нападения на собственный дом. Именно благодаря такой приземленности и реалистичности "Страх" остается уникально жутким и, пожалуй, самым тяжелым криминальным фильмом в истории.

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