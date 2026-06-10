Названы 10 самых популярных фильмов на Netflix

Что нужно фильму для успеха? Завязка, которая интригует, увлекательный сюжет и целая плеяда звезд в касте – как база рецепта популярности у зрителей. Добавьте немножко специй, например неожиданное камео или оригинальную песню, которая легко заедает в голове, и вот перед вами настоящий хит Netflix.

Видео дня

Стриминг опубликовал десятку самых популярных полнометражных лент в своей истории. Этот рейтинг базируется на общем количестве глобальных просмотров за первые 91 день показа на платформе. Они размещены от 10 места до 1.

Серый человек

Этот экшн, снятый по мотивам серии книг Марка Грини, рассказывает об особом агенте ЦРУ в исполнении Райана Гослинга. Главный герой случайно раскрывает темные тайны ведомства, после чего сам становится мишенью для охоты по всему миру. Крис Эванс играет наемного убийцу, который настроен его выследить, а Ана де Армас, Реге-Жан Пейдж, Элфри Вудард и Билли Боб Торнтон дополняют актерский состав. Лента 2022 года, режиссерами которой выступили Джо и Энтони Руссо ("Электрический штат"), собрала 139,3 миллиона просмотров.

Машина войны

Алан Ричсон играет в этом военном триллере боевого инженера, который проходит отбор в элитное подразделение рейнджеров армии США. На финальной стадии жестокой программы подготовки кандидаты сталкиваются с гигантской потусторонней машиной для убийств и должны объединить усилия, чтобы выжить. Дэнни Куэйд, Стефан Джеймс и Джай Кортни также снялись в этом научно-фантастическом зрелище от режиссера Патрика Хьюза ("Человек из Торонто"). Фильм 2026 года набрал 139,9 миллиона просмотров.

Иллюзия безопасности

Вот что значит неудачный отпуск. Джулия Робертс и Итан Хоук играют родителей, которые отправляются на семейный отдых с детьми в арендованный дом, но оказываются в ловушке вместе с владельцем поместья из-за странного отключения электроэнергии. Магершала Али, Кевин Бейкон и Майгала вошли в актерский состав этого апокалиптического психологического триллера, основанного на одноименном романе Румаана Алама. Релиз 2023 года собрал 143,4 миллиона просмотров.

Снова в действии

После совместных съемок в фильмах "Каждое воскресенье" и "Энни" Кэмерон Диас и Джейми Фокс снова объединились, чтобы сыграть агентов ЦРУ, которые ушли на пенсию ради воспитания детей в пригороде. Но когда их легенду раскрывают, они снова оказываются втянутыми в мир шпионажа – на этот раз уже вместе со своими двумя детьми. Эта экшн-комедия 2025 года, в которой также снялись Кайл Чендлер, Гленн Клоуз и Эндрю Скотт, привлекла 147,2 миллиона просмотров.

Птичий короб

Когда мир охватывает загадочная инфекция, которая заставляет людей совершать самоубийство, героиня Сандры Буллок берется за дело. Актриса играет роль одинокой матери, которая узнает, что эпидемию смертей провоцирует один лишь взгляд на определенных существ. Она завязывает глаза себе и своей семье, чтобы выжить. Режиссером этого хоррора выступила Сюзанна Бир ("Идеальная пара"), а звездами ленты также стали Сара Полсон, Треванте Роудс, Роза Салазар, Б. Д. Вонг и Джон Малкович. Зрители буквально не сводили глаз с этого фильма 2018 года, что принесло ему 157,4 миллиона просмотров.

Проект "Адам"

Иногда единственный человек, который может помочь тебе в трудную минуту – это ты сам. В этом научно-фантастическом приключении Райан Рейнольдс играет пилота истребителя, который путешествует во времени и случайно совершает аварийную посадку в 2022 году. Он должен попытаться спасти мир будущего от негативных последствий временных путешествий с помощью самого себя в 12-летнем возрасте. Режиссером этой семейной драмы 2022 года стал Шон Леви ("Очень странные дела"), а роли исполнили Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Зои Салдана и Уокер Скобелл. Картина собрала 157,6 миллиона просмотров.

Не смотрите вверх

Персонаж Леонардо Ди Каприо бьет тревогу, но, похоже, никто его не слушает. В этой черной комедии Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс играют астрономов, которые отправляются в медиатур, чтобы предупредить человечество о смертоносной комете, летящей к Земле. Эта политическая сатира 2021 года, созданная талантливым Адамом Маккеем ("Игра на понижение"), в актерский состав которой вошли Джона Хилл, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Марк Райленс, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе и Ариана Гранде, собрала 171,4 миллиона просмотров.

Ручная кладь

Пребывание в любом аэропорту во время праздников – это всегда стресс, и этот напряженный триллер заводит этот стресс гораздо дальше. Тэрон Эджертон играет агента по авиационной безопасности, которого шантажирует таинственный путешественник, заставляя пропустить опасный пакет на рейс в канун Рождества. Джейсон Бейтман сыграл злодея, а София Карсон, Даниэль Дедвайлер и Дин Норрис также появились на экране. Эта лента 2024 года получила 172,1 миллиона просмотров.

Красное сообщение

В этом криминальном триллере Райан Рейнольдс играет самого разыскиваемого в мире похитителя произведений искусства, а Дуэйн Джонсон – агента ФБР, которому поручено его поймать. Однако двое врагов вынуждены неохотно объединиться, чтобы одолеть неуловимую преступную генийку – "Туру", которую сыграла Галь Гадот. Лента 2021 года, которая содержит камео Эда Ширана и множество пасхалок для киноманов, накопила 230,9 миллиона просмотров.

Кейпоп-охотницы на демонов

Этот анимационный фильм рассказывает о Руми, Мире и Зои – участницах суперпопулярной девчачьей группы HUNTR/X, которые собирают стадионы, а тайно от всех охотятся на демонов. Их новый враг –волшебный бой-бэнд, под маской которого скрываются демоны, – угрожает разрушить барьер, защищающий мир от сверхъестественных сил. Мультфильм 2025 года благодаря своим зажигательным оригинальным песням взлетел на самую верхушку списка, получив рекордные 325,1 миллиона просмотров. И два музыкальных "Оскара" в придачу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 10 криминальных драм были признаны самыми тяжелыми в истории.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.