Названо имя актера, претендующего на роль профессора Дамблдора в сериале о Гарри Поттере: кто такой Джон Литгоу
Голливудский актер Джон Литгоу ведет финальные переговоры по поводу роли профессора Альбуса Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере, который готовит компания HBO. Информацию подтвердило издание Variety со ссылкой на источники, однако представители студии воздерживаются от комментариев.
"Мы понимаем, что такой масштабный сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы находимся на этапе препродакшна, мы будем подтверждать детали только после заключения сделок", – говорится в заявлении HBO для Variety.
Если сделка будет подписана, Литгоу станет первым актером, утвержденным на роль в новой адаптации легендарной истории о Гарри Поттере. Вместе с ним к касту может присоединиться британский актер Паапа Эссиед, рассматриваемый на роль профессора Северуса Снейпа.
Профессор Альбус Дамблдор – один из ключевых персонажей франшизы. Он – могучий волшебник, директор школы Хогвартс и лидер Ордена Феникса, борющийся против Лорда Волдеморта.
Кто такой Джон Литгоу
Джон Литгоу – американский актер, чья карьера охватывает более пяти десятилетий в кино, театре и телевидении. Дебютировал в кино в 1972 году, а международное признание получил в 1980-х благодаря ролям в фильмах "Мир за Гарпом" и "Язык нежности", за которые был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". Он также получил премию "Сатурн" за роль в ленте "Сумеречная зона".
На телевидении Литгоу стал культовой фигурой благодаря комедийному сериалу "Третья планета от Солнца", за который получил три премии "Эмми" и "Золотой глобус". Его роль серийного убийцы Артура Митчелла в "Декстере" принесла еще одну премию "Эмми", а в историческом сериале "Корона" он олицетворил британского премьера Уинстона Черчилля.
Что известно о новом сериале о Гарри Поттере
HBO работает над сериалом, который станет новой "верной адаптацией" книг Джоан Роулинг. Впервые проект объявили в 2023 году, а съемочный процесс планируют начать в 2025 году.
Проект возглавляют шоуранерш Франческа Гардинер ("Наследники", "Фонд") и режиссер Марк Майлод ("Игра престолов", "Наследники"). Сериал рассчитан на десять лет и будет сниматься в студии Warner Bros., где создавали оригинальные фильмы. Его премьера ожидается в конце 2026 или начале 2027 года, сообщает Deadline.
Ранее OBOZ.UA писал, что HBO ведет переговоры с соискателем на роль профессора Северуса Снейпа. Создатели многосерийного фильма видят в британском темнокожем актере Папе Эссиед лучшую кандидатуру, которая сможет достойно сыграть загадочного колдуна на экране.
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