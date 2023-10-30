10 самых страшных научно-фантастических фильмов ужасов

День Всех Святых, он же Хэллоуин – это не только праздник страшно-смешных костюмов и вырезанных тыкв, но и время, когда фантазия берет верх над логикой. В жуткий вечер 31 октября люди традиционно устраивают вечеринки, ярмарки, просмотры фильмов ужасов.

Эксперт по жанру ужасов Нил МакРоберт собрал подборку кино именно по этому поводу. Однако вместо традиционных, иногда даже заезженных фильмов, он обратился к научной-фантастике. "Мое решение состоит в том, чтобы сосредоточиться на фильмах, в которых наука и технологии являются самым существенным источником террора", – поделился он с NewScientist.

10 место – Аннигиляция (2018)

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Наука касается поиска ответов, но эта экранизация романа Джеффа Вандермейера больше заинтересована в неоднозначности. Фильм рассказывает об экспедиции группы ученых, состоящей исключительно из женщин, в "Зону Х" повышенной странности, образовавшуюся на территории Флориды после падения метеорита. Внутри "Зоны Х" гораздо больше чужеродного, чем когда-либо приходилось видеть: здесь есть грибковые гуманоиды и мутированные животные. Финальное противостояние оставит зрителей озадаченными.

9 место – Реаниматор (1985)

Научно-фантастический хоррор начался с "Франкенштейна" Мэри Шелли, и с тех пор персонаж сумасшедшего профессора является основным элементом этого жанра. В этой причудливой, технической цветовой адаптации истории Э. П. Лавкрафта зловещий ученый занят усовершенствованием своей техники возрождения мертвых. Однако все идет не по плану, что приводит к насилию. Все в фильме ужасное, от цвета химикатов до обильных блестящих внутренностей.

8 место – Химера (2008)

Если Реаниматор – детище Франкенштейна, то Химера изображает ужасающее потомство. Фильм Винченцо Натали – это еще один взгляд на лабораторное тщеславие: то, что начинается как предостережение генной инженерии, становится чем-то гораздо более тревожным. Эдриен Броуди и Сара Полли играют пару влюбленных ученых, чья попытка соединить ДНК животных и человека рождает гуманоида Дрена. В результате получается милое создание, однако мы все знаем, что у этой истории не будет счастливого конца.

7 место – Бесконечность (2017)

Трудно сказать многое о "Бесконечности", не испортив тонкостей, которые делают его таким идеальным. Скажем так, что путешествия во времени являются источником ужаса, недостаточно используемого в научно-фантастических хоррор- фильмах. Кино начинается с того, что два брата посещают секту, членами которой они были в детстве. Оказывается, что это место затягивает их в жуткий потусторонний мир.

6 место – Человек-невидимка (2020)

Ли Ванелл превратил знакомого человека-невидимку в технологическую историю о домашнем насилии. Элизабет Мосс играет Си, жену богатого "инженера-оптика" Эдриана Гриффина, издевающегося над ней. Когда Гриффин умирает, кажется, что Си наконец-то освободилась, но вскоре она понимает, что ее муж использует собственные технологии, чтобы оставаться живым и невидимым. Это что-то типа технологического преследования, в котором каждый темный уголок содержит потенциальную угрозу.

5 место – Пульс (2001)

Японские кинематографисты были значительно впереди передовой техно-ужасов на рубеже тысячелетий. Пульс о связи технологий и человека: из-за мистической видеокассеты массово исчезают жители Токио. Эта кинолента была первой, в которой по-настоящему использован способ, которым Интернет может заставить человечество исчезнуть, как в прямом, так и в переносном смысле.

4 место – Платформа (2019)

В плохих руках социальные науки могут быть такими же страшными, как и жуткие технологии. Испаноязычный мыслительный эксперимент "Платформа" разворачивается в абсурдистской многоуровневой тюрьме. Ежедневно опускающаяся платформа с пищей позволяет узникам поесть. Еды хватит всем, если заключенные берут только необходимое. Если же они этого не сделают, то те, кто на дне, будут голодать. Это удивительная злобная сатира о личной алчности против блага общества.

3 место – Порабощенные (2020)

Сюжет повествует о будущем, где существуют мозговые импланты. Благодаря им киллеры могут овладевать телами людей и убивать их же руками. За жестокостями стоит целая корпорация, и вскоре главная убийца сама начинает чувствовать изменения.

2 место – Муха (1986)

Это фильм оборачивается трагедией, когда красивый безумный ученый нечаянно смешивает свою ДНК с ДНК обычной комнатной мухи. Его медленное перевоплощение описывается в ужасающих подробностях. Происходит утрата внутреннего "я", что смотрится очень болезненно.

1 место – Сквозь горизонт (1997)

"Сквозь горизонт" называют настоящей культовой классикой. Это один из лучших фильмов, действие которого когда-либо происходило на ужасном космическом корабле. В 2040 году он бесследно исчезает в гиперпространстве вместе со всеми членами экипажа. Спустя 7 лет спасательная миссия получает сообщение с пропавшего судна.

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