На Netflix вышел триллер с участием Киллиана Мерфи, который сам актер ненавидит смотреть

На платформе Netflix вышел триллер "Ночной рейс" с участием оскароносного ирландского актера Киллиана Мерфи. Несмотря на хорошие отзывы критиков, сам артист ненавидит смотреть этот фильм.

Об этом сообщает Lad Bible. Звезда "Оппенгеймера" и "Острых козырьков" сыграл в киноленте террориста по имени Джексон Риппнер.

По сюжету персонаж Мерфи похитил отца женщины, рядом с которой сидел он сидел в самолете. Риппнер надеялся, что героиня станет частью его плана убить главу внутренней безопасности США.

"Ночной рейс" имеет 80% рейтинга на Rotten Tomatoes, что только сбивает с толку поклонников актера: почему же он так не любит этот фильм? В интервью GQ знаменитость был удивлен тем, что большинство американцев знают его именно изз-за этого кино.

"Я думаю, что дело в его двойственности. Именно поэтому я хотел сыграть в нем. Эти две вещи, хороший парень и плохой парень в одном лице", – сказал ирландец. Он добавил, что ему понравилось работать с актрисой Рэйчел МакАдамс.

Однако он не считает "Ночной рейс" шедевром. "Нам было весело работать над фильмом. Но я не думаю, что это хороший фильм. Это хорошее кино категории B", – объяснил Мерфи. Критики Rotten Tomatoes отмечают, что сюжет разворачивающегося в самолете фильма позволяет почувствовать высокий, но "желательный" уровень напряжения.

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