Главную награду Каннского фестиваля получил фильм о браке американской стриптизерши и сына российского олигарха. Фото

Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера стал обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 77-го Каннского кинофестиваля. Церемония объявления победителей прошла 25 мая.

О победителях сообщается на сайте кинофестиваля. Стоит отметить, что в сюжете фильма речь идет о браке американской стриптизерши и сыне российского олигарха.

Тем самым "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля Канна присудили фильму "Анора" с российскими актерами – Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. В фильме также снялись актеры страны-агрессора Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Другие победители конкурса:

– Лучший сценарий – фильм "Вещество" Коралли Фарже.

– Лучшая женская роль – ансамбль актрис из фильма "Эмилия Перес": Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла София Гаскон.

– Лучшая мужская роль – Джесси Племанс, сыгравший сразу несколько ролей в фильме Йоргоса Лантимоса "Виды доброты".

– Лучший режиссер – Мигель Гомеш, автор фильма "Большая поездка" ("Гранд тур").

– Гран-при – фильм постановницы Паял Кападиа "Все, что мы представляем себе как свет".

– Приз жюри – фильм Жака Одиара "Эмилия Перес".

– Спецприз жюри Канн – фильм "Семена священного инжира" Мохаммада Расулофа.

– Почетную "Пальмовую ветвь" за вклад в развитие кино получили актриса Мэрил Стрип, студия Ghibli Хаяо Миядзаки и режиссер Джордж Лукас.

Иранский кинорежиссер Мохаммад Расулоф, сбежавший от тюрьмы и наказание плетьми на родине, получил специальный приз жюри на Каннском кинофестивале за свою историю "Семена священного инжира" о судебном следователе, семейная жизнь которого рушится во время антиправительственных протестов.

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