Кровь стынет в жилах: топ-7 фильмов для Хэллоуина, которые заставят вас вздрогнуть от ужаса

Один из самых простых способов почувствовать жуткую атмосферу Хэллоуина – киносеанс. Есть ленты, после просмотра которых вы захотите спать со включенным светом, ведь среди теней и силуэтов во тьме будут виднеться призраки, мистические создания с ножами, скелеты и т.д.

Итак, возьмите одеяло (чтобы спрятаться под ним) и друзей (чтобы вместе кричать от увиденного на экране), и приготовьтесь пугаться. Предлагаем вам топ-10 фильмов ужасов для "не"уютного вечера. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. "Улыбка" (2022)

Режиссер: Паркер Финн

Сюжет. Врач Роуз Коттер уже собирается идти домой, но перед этим ей нужно принять сумасшедшую пациентку Лору. Во время сеанса девушка говорит, что ее преследует "нечто", скрывающееся за зловещими улыбками. Дальше она улыбается и перерезает себе горло, чем пугает Роуз. Спустя несколько дней врач начинает понимать, о чем именно ей говорила Лора, о каком феномене.

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2. "Говори со мной" (2022)

Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Сюжет. Группа подростков устраивает спиритический сеанс и узнает, как можно с помощью забальзамированной руки вызвать духов. Те в восторге от нового "развлечения", но вдруг одна из них, Мия, заходит слишком далеко: она пытается снова и снова связываться с загробным миром. Это для всех участников сеанса оборачивается настоящим кошмаром.

3. "M3ГАН" (2023)

Режиссер: Герард Джонстоун

Сюжет. Высокотехнологичная игрушечная компания создает куклу М3ГАН, прямая обязанность которой – спасти ребенка от одиночества и всячески защищать его от вреда (телесного и эмоционального). Робот быстро становится отличной подругой для девочки, потерявшей родителей. Вдруг происходит сбой системы: невинная игрушка превращается в неконтролируемую убийственную машину.

4. "Варвар" (2022)

Режиссер: Зак Креггер

Сюжет. Тесс забронировала один из загородных домов Детройта. Приехав туда, она выяснила, что это место забронировала еще одна персона – молодой парень. Поскольку на улице стемнело, девушка решила остаться. Ночью услышала шум. Она вышла из комнаты и попыталась найти парня... Тогда узнала страшную тайну жилья. Удастся ли Тесс выбраться на свободу?

5. "Сплит" (2017)

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Сюжет. Кевин страдает от психического расстройства: в нем "живут" более 23 разных личностей: от чопорного жителя мира моды до старой девы. Одна из личностей заставляет парня похитить и держать в плену троих молодых девушек. При условии, что у Кевина не пробудится "Зверь", его жертв еще можно будет спасти.

6. "Платформа" (2019)

Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутиа

Сюжет. Огромная тюрьма. На разных уровнях в ней содержат преступников, которым доставляют еду через платформу. Заключенные наверху едят от души, а нижним уровням достается то, что осталось после верхних. Каждый месяц людей назначают на новый уровень, при чем рандомно, и им разрешается брать с собой только один предмет. Восстание при такой системе неизбежно.

7. "Синистер" (2012)

Режиссер: Скотт Дерриксон

Сюжет. Писатель Эллисон Освальт вместе со своей семьей переезжает в новый дом, где предыдущие жители были убиты. Мужчина пишет детективы, поэтому надеется, что реальное место преступления вдохновит его на написание бестселлера. Он начал разбирать вещи на чердаке и нашел киноленты, на которых увидел жуткие убийства. Эллисона удивило, что все короткие сюжеты объединяет одна и та же фигура в маске.

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