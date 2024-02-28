Легенда 'Звездных войн' намекнул на эпическое возвращение своего культового персонажа: фанаты в восторге

Джа Джа Бинкс – добрый, наивный и совершенно неуклюжий гунган, ставший основным комическим персонажем в трилогии-приквеле "Звездных войн". На экране его воплотил американский актер Ахмед Бест. Фильм "Звездные войны: Эпизод 1: Скрытая угроза", выпущенный в 1999 году, имел огромный успех, о чем свидетельствует миллиард долларов кассовых сборов. А вот Джа Джа Бинкс подвергся жестокому хейту со стороны кинокритиков и зрителей. Впрочем, многие фаны культовой франшизы его полюбили. Когда Бест намекнул на возвращение своего персонажа, киноманы пришли в восторг.

Актер разместил в своем Instagram интригующее фото, оставив под ним не менее интригующую подпись. Поклонники верят, что таким образом Ахмед Бест известил их об эпическом возвращении своего культового персонажа.

Так, 50-летний актер опубликовал селфи со съемочной площадки. На нем – костюм, фиксирующий движения, который используют для дальнейшего наложения спецэффектов.

Бест оставил под снимком: "Как только я подумал, что вышел из игры, как меня снова затягивают назад".

Фанаты в комментариях без преувеличений сходят с ума от восторга, предполагая, что скоро снова увидят своего любимца на экранах. Они пишут: "Это то, о чем я думаю? Потому что если да, это лучшая новость за последние несколько дней", "Возвращение Джа Джа?! Да, пожалуйста", "Мы хотим еще больше Джа Джа Бинксов", "Мы скучаем за тобой так же сильно, как и ты за ним!"

Интересно то, что одним из самых популярных хештегов под фото был – "Властелин Ситхов". Это намекает на давнюю теорию фанатов о том, что персонаж стал Дартом Джа Джа. Доказательства утверждали, что гунган как-то выжил в битве за Набу и в конечном итоге помог Палпатину получить свои чрезвычайные полномочия перед тем, как стать Императором.

Бест также использовал хэштег "Activision", имея, очевидно, в виду, что он будет расправляться с Джа Джа Бинксом в предстоящей видеоигре "Звездные войны".

Добавим, что персонаж Джа Джа Бинкса действительно подвергся большой критике со стороны киноэкспертов и некоторых фанов. Это было связано, в частности, с тем, что зрители не оценили чрезмерную комичность пришельца. Бинкс стал "символом" того, что большинство рецензентов назвали творческим недостатком фильма. Персонаж часто высмеивался людьми, считавшими, что Джа Джа был включен в трилогию исключительно для привлечения внимания детской аудитории.

В 2018 году Ахмед Бест признался, что даже едва не покончил с собой после всей этой реакции, а спасли его от этого шага поклонники и коллеги, присылавшие бесчисленные сообщения с поддержкой.

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