Леди Гага вместо Марго Робби. В сети появился официальный трейлер фильма 'Джокер: Безумие на двоих'

В сети появился официальный трейлер второй части фильма "Джокер", в главной роли которого незаменимый Хоакин Феникс. Сюжет истории будет происходить вокруг истории любви Джокера с Харли Квинн, которую сыграет эксцентричная певица и актриса Леди Гага. Премьера фильма намечена на 4 октября 2024 года.

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Носит кинолента название "Джокер: Безумие на двоих". Сиквел будет продолжением первого фильма о злодее из Готема – городе, в котором хозяйничает Бэтмен. В новой ленте антагонистов будет двое, что создаст безумие на экране. Variety пишет, что действие фильма будет происходить в основном в пристанище в американском городе Аркхем.

Идея создать продолжение появилась после успешного релиза первой части "Джокера". В 2019 году фильм собрал 11 наград "Оскара", а Хоакин Феникс стал лучшим актером. В частности, "Джокер" стал самым кассовым кино из рейтинга R. Он за время показа заработал более 1 миллиарда долларов.

Говорят, что сиквел будет в жанре мюзикла. Об этом свидетельствует пение Джокера на звуковой дорожке трейлера и его выступление на сцене с Харли Квинн.

"Я думаю, люди будут удивлены. Я не думаю, что это будет то, чего они ожидают, в плане музыки. Мы все выражаем себя музыкально и танцуем в нашей жизни каждый день. Я думаю, что это очень хорошо сработает", – рассказала актриса Зази Битц, играющая в фильме роль Софи Дюмон.

Известно, что эта кинолента будет отделена от мира DC по аналогии "Супермена" и будет существовать в отдельном мире. На это также указывает отсутствие Марго Робби в роли Харли Квинн, которую она играла в "Отряде самоубийц" и "Хищных птицах: Потрясающая история Харли Квинн".

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