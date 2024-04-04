Кто такой Том Рипли: история гениального негодяя, которого играли Ален Делон, Мэтт Дэймон и Джон Малкович

Том Рипли – один из самых известных персонажей в мире литературы и кино. Он профессиональный преступник, аферист и серийный убийца, которому всегда удается избежать наказания за свои преступления. Рипли является главным героем серии романов американской писательницы Патриции Хайсмит, вышедших в свет в период между 1955 и 1991 годами: "Талантливый мистер Рипли", "Рипли под землей", "Игра Рипли", "Преследовавший Рипли мальчик" и "Рипли под водой". В каждом из них Том находится в опасной близости к тому, чтобы быть пойман или убит, но в конце концов избегает опасности.

Экранизации этой истории тоже всегда пользовались популярностью. Тома Рипли успели воплотить в кинематографе такие выдающиеся актеры как Ален Делон, Мэтт Дэймон, Джон Малкович и другие. А 4 апреля этого года Netflix представил мини-сериал под названием "Рипли". В нем харизматичного негодяя-убийцу сыграл звезда "Шерлока" Эндрю Скотт. OBOZ.UA же предлагает более подробно познакомиться с культовым персонажем.

Том Рипли – молодой человек из бедной семьи, мечтающий о богатстве и роскошной жизни. Он мастерски владеет искусством мимикрии и фальсификации, что делает его идеальным кандидатом на роль афериста.

Рипли родился в Бостоне в 1937 году и осиротел в возрасте 5 лет, когда его родители утонули в Бостонской гавани. Затем его воспитывала тетя Дотти, холодная, скупая женщина, которая насмехалась над ним как над "неженкой". В подростковом возрасте он безуспешно пытался бежать из дома тетки в Нью-Йорк, прежде чем наконец-то переехал туда в возрасте 20 лет, чтобы продолжить неудачную актерскую карьеру. Впоследствии Рипли зарабатывал на жизнь как мошенник, используя свои навыки "подрабатывать подписи, врать и выдавать себя практически за кого угодно".

В романе 1955 года Рипли получает задание от богатого американца по имени Дики Гринлиф – перевезти его избалованного сына Филиппа из Италии в США. Том, одержимый Филиппом, задумывает ужасный план: убить парня, присвоить его личность и богатство. Ему это удается.

Как мы уже отметили, самыми известными актерами, сыгравшими негодяя, были:

Ален Делон в фильме "На ярком солнце" (1960).

Мэтт Дэймон в фильме "Талантливый мистер Рипли" (1999).

Джон Малкович в фильме "Игра Рипли" (2002).

Что касается современного сериала, то в нем, как мы уже писали выше, Рипли воплотит Эндрю Скотт. Можем быть уверенными, что с ролью мегаумного психопата-убийцы он справится непревзойденно, ведь делал это в сериале "Шерлок", где играл профессора Мориарти.

Сценарий и режиссуру нового сериала доверили Стивену Зейллиану – мастеру напряженных историй. Он не только лауреат "Оскара" за сценарий "Списка Шиндлера", но и автор увлекательных сюжетов для "Американского гангстера", "Девушки с татуировкой дракона", "Ирландца" и "Банд Нью-Йорка".

Благодаря опыту Зейллиана "Рипли" обещает быть ожесточенной криминальной драмой, не разочарующей поклонников жанра.

Итак, Том Рипли – это не просто злодей. Он – сложный и неоднозначный персонаж, вызывающий у зрителей противоречивые эмоции. С одной стороны, он ужасный преступник, убивающий без всяких угрызений совести. С другой стороны, он – талантливый и харизматичный молодой человек со сложным прошлым, способный вызвать сочувствие.

Персонаж Тома Рипли стал символом темной стороны человеческой природы. Он показывает, как жажда богатства и роскоши может привести к ужасающим преступлениям. Несмотря на это, этот гениальный подлец навсегда останется одним из самых увлекательных персонажей в мире литературы и кино.

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