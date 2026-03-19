Когда выйдут 'Суперсемейка 3' и 'Лило и Стич 2': известны даты

Компания Disney выпустит третий мультфильм "Суперсемейка" и продолжение игрового фильма "Лило и Стич". Для обеих лент уже нашли место в календаре премьер.

Видео дня

Как пишет Variety, релизы запланированы на лето 2028 года. Как доложил новый генеральный директор студии Джош Д'Амаро во время заседания акционеров, "Лило и Стич 2" выйдет в прокат 26 мая. И почти сразу зрителям презентуют продолжение франшизы от Pixar – "Суперсемейка 3" увидит свет 16 июня.

Режиссером "Суперсемейки 3" назначен Питер Сона ("Стихии"). Это будет первый фильм серии, где кресло постановщика не займет ветеран франшизы Брэд Берд, хотя он останется в проекте как сценарист и продюсер. Главных героев в предыдущих частях озвучивали Крейг Т. Нельсон, Холли Хантер и Сэмюэл Л. Джексон. Детали сюжета триквела пока держат в тайне.

Напомним, что первая часть рассказывала о семье Боба и Хелен Парр, которые пытались жить обычной жизнью в пригороде после запрета супергероев. А в сиквеле семья стремилась вернуть доверие общества к мстителям в масках. Первый мультфильм собрал 630 миллионов долларов в мировом прокате, а второй стал настоящим хитом с кассой в 1,24 миллиарда долларов.

Что касается "Лило и Стич 2", Disney пока не раскрывает подробностей об актерском составе, режиссере или сюжетной линии. Известно лишь, что Крис Сандерс, который был соавтором и режиссером оригинального мультфильма 2002 года, напишет сценарий к продолжению игровой версии и снова озвучит Стича.

Как сообщалось, ремейк с участием живых актеров, снятый Дином Флейшером Кэмпом, изначально планировался только для стриминговых платформ. Однако после выхода в кинотеатры "Лило и Стич" стал настоящей сенсацией 2025 года, войдя в тройку голливудских фильмов, преодолевших отметку в 1 миллиард долларов сборов. Оригинальная история посвящена синему пришельцу, который попадает на Гавайи и становится частью семьи маленькой девочки и ее сестры.

Ранее OBOZ.UA публиковал первый трейлер экшена "Человек-паук: Абсолютно новый день" с Томом Холландом и Зендеей от другого подразделения копорации Disney - студии Marvel.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.