'Человек-паук: Абсолютно новый день': вышел официальный трейлер

Том Холланд снова надевает костюм дружелюбного соседа в первом трейлере долгожданного фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день". Совместный проект Marvel / Disney и Sony Pictures станет четвертой сольной лентой о Спайдермене в рамках киновселенной Marvel.

Уже опубликован дублированный на украинский язык ролик. Премьера нового Спайди в Украине назначена на 30 июля. Мир увидит свежий блокбастер днем позже – 31 июля.

Предстоящий фильм в корне меняет статус-кво Питера Паркера, предлагая ему не только новый яркий костюм, но и взрослую жизнь в полной изоляции. В "Абсолютно новом дне" Холланд впервые появится в образе культового супергероя после блокбастера 2021 года "Домой пути нет", который собрал в прокате впечатляющие 1,9 миллиарда долларов.

Согласно официальному синопсису, события разворачиваются спустя четыре года после финала предыдущей части. Тогда Питер добровольно вычеркнул себя из памяти близких, чтобы спасти мультивселенную. Теперь он – полноценный супергерой на "полную ставку" и Нью-Йорк больше не знает его имени. Все свое время Питер посвящает защите города, однако такой напряженный график вызывает неожиданную физическую трансформацию, которая угрожает самому существованию героя. Одновременно с этим в городе появляется один из самых могущественных врагов, с которыми он когда-либо сталкивался.

Актерский состав "Нового дня" поражает как возвращениями, так и яркими новичками. Кроме Зендеи (Эм-Джей) и Джейкоба Баталона (Нед), к своим ролям вернутся Марк Руффало (Брюс Беннер / Халк), Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель) и Майкл Мандо (Мак Гарган / Скорпион). Среди новичков франшизы – Сэди Синк ("Очень странные дела"), Тремелл Тиллман ("Разрыв") и Лиза Колон-Заяс ("Медведь"), чьи роли пока держат в тайне. К касту присоединился также Марвин Джонс II в роли гангстера Тумстоуна.

Режиссером картины стал Дестин Даниэль Креттон, известный по хиту "Шан-Чи и легенда десяти колец". Сценарий написали Крис Маккена и Эрик Соммерс. Продюсерами выступили президент Marvel Studios Кевин Файги и глава Sony Pictures Entertainment Эми Паскаль.

