Когда выйдет продолжение "Служанки": к актерскому составу присоединилась известная актриса

Сиквел успешного триллера "Рабыня", работу над которым уже ведет студия Lionsgate, пополняет актерский состав новыми звездами. Так, только что стало известно, что одну из ключевых ролей в продолжении сыграет звезда сериала "Жёны на охоте" Бриттани Сноу.

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Как пишет The Hollywood Reporter, Сноу присоединится к Сидни Суини, которая вновь возглавит актерский состав "Секрета служанки" – именно такое название получило продолжение. Среди новых лиц в фильме появятся Кирстен Данст и Пол Энтони Келли ("История любви"). А Микеле Морроне также вновь сыграет Энцо, вернувшись к своему образу из первой части

Режиссером триллера вновь выступит Пол Фиг. Производством занимаются Тодд Либерман из Hidden Pictures, Лора Фишер и сам Фиг от Pretty Dangerous Pictures, а также Сидни Суини через свою компанию Honey Trap.

Фильм основан на втором романе Фриды Мак-Фадден из ее популярной книжной серии. "Секрет горничной" вновь сосредоточивается на Милли Келлоуэй – защитнице обиженных женщин из высшего общества. На этот раз она устраивается домработницей к новой (и, конечно же, состоятельной) паре и убирает их городской пентхаус. Когда Милли запрещают видеться с новой хозяйкой, миссис Харрик, у той сразу возникают подозрения в отношении её мужа. Сноу же сыграет в этом фильме персонажа по имени Мэрибет.

Съемки "Секрета горничной" должны начаться позже в этом году. Премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года.

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