Названы 10 самых смешных комедий всех времен

Не каждая комедия в кино оправдывает свой жанр и способна развеселить зрителя. То шутки слишком примитивны, то сюжетные повороты слишком предсказуемы.

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Однако фильмы из списка, составленного изданием Collider, вас точно не разочаруют. Они, возможно, и не являются величайшими фильмами всех времен, но точно относятся к числу тех, что развлекают лучше всего. Впрочем, выбор "самого смешного" – это всегда дело вкуса, поэтому воспринимайте эту подборку как ориентир для хорошего настроения.

Голый пистолет / The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

Первый полнометражный фильм из серии о невероятно неуклюжем, но космически везучем детективе Фрэнке Дребине вырос из досрочно закрытого сериала, превратившись в эталон пародийного кино. Формальный сюжет о спасении британской королевы служит лишь фоном для непрерывного потока абсурдных шуток и фирменной, бесспорно гениальной комедийной игры Лесли Нильсена. Это беззаботное и непрерывно смешное зрелище от первой до последней минуты.

Большой Лебовски / The Big Lebowski

Джефф Бриджес в роли Чувака и Джон Гудман в роли его взрывного приятеля создали экранный дуэт, который идеально воплотил эту причудливую историю. Братья Коэны взяли классическую нуарную завязку, очистили ее от лишней серьезности и превратили в сплошной абсурд. Фильм давно перерос статус обычного культового кино и стал настоящей, бесспорной классикой комедийного жанра.

Зомби одним кадром / One Cut of the Dead

Японский комедийный хоррор рассказывает о съемках дешевого фильма ужасов, которые внезапно прерываются настоящим зомби-апокалипсисом, однако режиссер отказывается выключать камеру ради реалистичности. Главная изюминка картины – съемка одним непрерывным дублем, но за этим техническим трюком скрывается настолько креативная и изобретательная сюжетная конструкция, что делает этот эксцентричный фильм одной из лучших комедий последнего десятилетия.

"Водная жизнь со Стивом Зиссу" / The Life Aquatic with Steve Zissou

Возможно, это не самая популярная работа Веса Андерсона, но она, безусловно, является одной из самых доступных и увлекательных в его творчестве. Несмотря на фирменный эксцентричный юмор и меланхоличные драматические нотки, история о забавных океанографических приключениях отличается тёплым эмоциональным ядром и великолепным визуальным стилем, который дарит стабильное удовольствие от просмотра.

Поющие под дождем / Singin' in the Rain

Этот фильм – идеальное воплощение понятия "уютное кино", просмотр которого ощущается как теплые объятия продолжительностью в полтора часа. Лента одинаково безупречно работает и как зрелищный мюзикл с невероятной хореографией, и как великолепная комедия о закулисном хаосе в Голливуде во время перехода от немого кино к звуковому.

Коала-чиновник / Executive Koala

Самый экзотический фильм подборки рассказывает о мире, где антропоморфные животные живут среди людей, а главный герой – коала-топ-менеджер – начинает подозревать, что во время внезапных провалов в памяти он совершает кровавые убийства. Это безумный психологический триллер, снятый в стиле абсурдной комедии, где предсказать развитие событий или финал просто невозможно.

Солдаты неудачи / Tropic Thunder

Едкая и самоироничная сатира на голливудские съемочные площадки разворачивается вокруг актеров, которые попадают в реальные боевые действия во время съемок военного блокбастера. Фильм не стесняется смелого и местами грубого юмора, высмеивая киноиндустрию при участии самих же звезд первой величины. И это делает его невероятно смешным и незабываемым.

Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди / Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

История о нелепом дикторе новостей и его эксцентричной команде увлекает не столько четким сюжетом, сколько сплошным импровизированным хаосом и харизмой актеров. Это абсолютно легкомысленная, разбитая на бесконечные цитаты комедия, которую можно пересматривать множество раз и каждый раз искренне смеяться над причудливыми выходками персонажей.

Назад в будущее / Back to the Future

Бесспорный хит о подростке Марти Макфлае, который случайно попадает в прошлое и вынужден свести своих юных родителей, чтобы не исчезнуть из реальности. Фильм положил начало удивительной трилогии, но именно первая часть остаётся самой сбалансированной, динамичной и универсальной комедийной приключенческой лентой, покоряющей любое поколение зрителей.

"Выходной Ферриса Бьюлера" / Ferris Bueller's Day Off

Сюжет о старшекласснике, который решает прогулять школу и устроить себе идеальный день в Чикаго, насквозь пронизан духом свободы и беззаботности. Для молодых зрителей эта комедия служит увлекательной фантазией, а для взрослых — теплой ностальгией, оставаясь одним из самых приятных и добрых фильмов восьмидесятых.

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