Когда выйдет фильм "Призрачный гонщик": известна точная дата

Медиакорпорация Disney определилась с датой премьеры фильма "Призрачный гонщик" с Райаном Гослингом. Дебют актера во вселенной Marvel состоится 28 июля 2028 года.

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Это будет уже третий кинопроект комикс-гиганта, запланированный на этот год, пишет Variety. До него выйдет пока безымянная лента о Людях Икс, ее премьера назначена на 5 мая 2028 года, а 15 декабря 2028 года мир увидит "Черную пантеру 3".

Обновлёенный график премьер Disney обнародовала по итогам грандиозного фан-мероприятия D23, состоявшегося в минувшие выходные. А об участии Гослинга в проекте впервые сообщили еще в июле на Comic-Con.

Режиссером "Призрачного гонщика" выступит постановщик "Дэдпула и Росомахи" Шон Леви, а сценарий напишет Джонатан Троппер, известный по работе над "Звездными войнами: Starfighter". Гослинг возьмет на себя роль Духа мести после Николаса Кейджа. Тот сыграл культового байкера со суперспособностями в двух фильмах от Sony.

Анимационный фильм Pixar "Ghost Market" (Призрачный рынок) выйдет в прокат 10 марта 2028 года. В основе мультфильма – азиатские мифы о лавках, где пересекаются миры живых и мертвых. Изначально проект разрабатывался как стриминговый сериал, однако в итоге было решено выпустить его на большие экраны.

Премьера "Коко 2" запланирована на 21 ноября 2029 года. На D23 поклонникам впервые показали главного героя Мигеля, который уже вырос и стал подростком. Бенджамин Бретт вновь озвучит Эрнесто де ла Круса.

Игровой ремейк "Запутанной истории" (Рапунцель) выйдет 31 марта 2028 года, а новый анимационный фильм "Глина" (Clay) – 22 ноября 2028 года.

Среди других изменений в расписании – фильм ужасов "Монитор" от Searchlight. Его премьеру перенесли с 30 апреля 2027 года на более раннюю дату – 16 апреля. Лента от режиссеров Метта Блэка и Райана Полли расскажет о демоническом существе, которое выслеживает модераторов интернет-форумов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто вернется в мультфильме "Зоотрополис 3", который Disney также недавно анонсировала.

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