Выйдет третья часть мультфильма "Зоотрополис": кто из героев вернется

Популярный мультфильм "Зоотрополис" вернется с третьей частью. Об этом официально сообщила студия Disney Animation.

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Как пишет Screen Rant, компания подтвердила разработку триквела на фанатском фестивал D23. Уже известно, что в новом мультфильме фанаты увидят змею Гарри (Ки Хай Кван) и крольчиху Джуди Хопс (Джиннифер Гудвин). Возвращение Гарри особенно примечательно, поскольку этот персонаж впервые появился только в "Зоотрополисе 2". По сюжету, змей-беглец переворачивает мегаполис с ног на голову и заставляет Джуди и Ника расследовать запутанную тайну, которая ведет их в совершенно новые районы города. Этот герой быстро стал одним из самых заметных нововведений в сиквеле.

Впрочем, пока точно неизвестно, появится ли в третьей части лис Ник Крутихвост. Актер Джейсон Бейтман, озвучивающий этого персонажа, еще не подтвердил свое участие в "Зоотрополисе 3". И пока это главная интрига будущего мультфильма.

Первый "Зоотрополис" в своё время познакомил зрителей с современным мегаполисом, где бок о бок живут антропоморфные животные. Сюжет разворачивался вокруг крольчихи Джуди, которая устраивается на работу в полицию и пытается доказать там свою полезность. Ее вынужденный союз с лисом Ником, который поначалу зарабатывал на жизнь мелким мошенничеством, в конечном итоге стал фундаментальной основой всей франшизы.

С тех пор бренд вышел далеко за пределы кинотеатральных релизов. В 2022 году на платформе Disney+ состоялась премьера шестисерийного анимационного антологического сериала "Зоотрополис+", а сама студия Disney активно интегрирует эту вселенную в свои тематические парки развлечений, что свидетельствует о масштабных инвестициях компании в развитие этого мира.

Официальное подтверждение работы над "Зоотрополисом 3" появилось после того, как творческая команда уже неоднократно намекала на свой интерес к продолжению истории. Режиссеры Джаред Буш и Байрон Говард ранее обсуждали возможность создания следующей части, причём, по имеющимся данным, ранняя разработка началась ещё до того, как Disney сделала официальное заявление о третьем фильме.

Финал "Зоотрополиса 2" заинтриговал зрителей появлением еще одного вида животных – птиц. Перо, упавшее на подоконник Джуди, явно намекает, что третья часть сосредоточится именно на тайне, связанной с миром птиц. Впрочем, пока студия Disney еще не раскрыла подробностей сюжета и не объявила дату премьеры.

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