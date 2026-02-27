Когда выйдет фильм 'Мортал Комбат 2': опубликован трейлер

Фанаты игровой серии Mortal Kombat достаточно тепло восприняли новую попытку экранизации, которую режиссер Саймон Маквойд осуществил в 2021 году. Но ждать обещанный сиквел, зацепку к которому дали в финале ленты, пришлось дольше, чем они надеялись.

Видео дня

И вот в мае фильм "Мортал Комбат 2" наконец выходит в прокат. Центральным персонажем фантастического экшена станет Джонни Кейдж, которого играет звезда жанра (достаточно вспомнили сериал "Пацаны") Карл Урбан. Каким будет фильм, можно увидеть во втором официальном трейлере, опубликованном на канале студии Warner Bros., которая занимается производством ленты. В мировой прокат "Мортал Комбат 2" выйдет 8 мая.

Ролик получился чрезвычайно зрелищным. Трейлер обещает поклонникам франшизы хорошо поставленные боевые сцены, яркую графику и фирменный юмор. Естественно, в основе сюжета лежит противостояние Земного царства и захватчиков из Внешнего мира, который будут выяснять отношения большим турниром своих лучших бойцов.

Сюжет стартует прямо там, где остановился фильм 2021 года, и наконец-то подводит нас к тому, чего фанаты игровой франшизы ждали пять лет – к самому турниру. Земное царство собрало силы под знаменем бога грома Райдена (Таданобу Асано), но новичку Коулу Янгу (Льюис Тан) пришлось разыскать последний элемент пазла – актера Джонни Кейджа. Хотя обычно Кейдж дерется только перед камерами, его выбрали для борьбы против правителя Внешнего мира Шао Кана (Мартин Форд) не просто так. Судьба Земли и ее жителей теперь целиком зависит от защитников, которых ждут жестокие смертельные битвы со сверхмощными врагами. И так некогда популярная звезда боевиков 80-х, чьи лучшие времена, казалось, давно прошли, получает шанс доказать, что огонь в нем еще не угас.

Трейлер начинается на грустной ноте: Джонни сидит за столом на конвенте, и его уверенно игнорируют люди, которым совсем не интересно знакомиться со звездой фильмов Cool Hand Cage или Rebel Without a Cage. На фоне размышлений о природе величия нам показывают кадры Эдении – мирного королевства принцессы Китаны (Аделин Рудольф) и королевы Синдел (Ана Ту Нгуен) еще до того, как ее покорил Шао Кан. Разные мотивы сталкивают Китану и Кейджа, и девушка доказывает ему: суть Смертельной битвы гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хотя Джонни настаивает, что он не воин и не может равняться с теми, кто бросается огнем или шляпами-лезвиями (как Лю Кан и Кунг Лао), или с ниндзя-нежитью вроде Скорпиона и Нуб Сайбота, теперь он часть этой игры, нравится ему это или нет. Единственная надежда Земли – собраться вместе и объединить все силы, включая легендарные очки Кейджа, чтобы победить, какими бы мизерными ни казались их шансы.

Помимо акцента на Джонни Кейдже, трейлер демонстрирует значительно расширенный состав персонажей, взятых прямо из игр. Режиссер Саймон Маккуойд и сценарист Джереми Слейтер позвали в сиквел как знакомых персонажей (Соня Блэйд, Джакс, Кано, Шан Цунг), так и новичков (Джейд, Куан Чи). Также появляется таркатан Барака с лезвиями вместо рук – ему досталась забавная сцена в конце, где Лю Кан саркастически замечает, что в бою с этим монстром Джонни точно не выживет.

Удержит ли сиквел довольно высокую планку, заданную фильмом 2021 года, узнаем уже этой весной. В украинском прокате лента ожидается с 7 мая.

Ранее OBOZ.UA публиковал дублированный трейлер фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой", который является приквелом популярной фантастической франшизы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.