Киноакадемия США отреагировала на просьбу Украины вернуть награждение фильма '20 дней в Мариуполе' в телеверсию 'Оскара'

В международную сокращенную версию Оскара 2024 вернут вырезанную часть с награждением команды украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова. Из-за жалоб "Суспільного" Академия кинематографических искусств и наук США решила, что следует перевыпустить обновленную 90-минутную часть премии из-за несправедливого отношения как к украинцам, так и к прошлогодним выпускам, где признание "Лучшего документального фильма" было добавлено к телеверсии.

Как сообщает журнал Deadline, вручение "Оскара" фильма "20 дней в Мариуполе" включат не только в украинскую телеверсию, но и во все, на которые распространяется действие лицензии Disney. Поэтому сверхважную 45-секундную речь Чернова о настоящей сущности россиян услышит весь мир.

В частности, ранее кинокомпания заявляла, что отбор категорий и моментов, которые попадут в 90-минутную версию, происходит заранее еще до начала шоу. Ее представители почему-то решили вырезать часть с награждением "Лучшего документального фильма" вместе с речью режиссера, хотя могли спрогнозировать, что существовали значительные шансы на победу украинцев.

"Вот смелый факт: прошлогодняя категория документального фильма была включена в 90-минутную международную версию, как и политическая речь Юлии Навальной. Я не очень верю, что Disney планирует сценарий 90-минутной версии без учета прогнозов победителей – это звучит неубедительно для высокоэффективного шоу. "20 дней в Мариуполе" – это не только выдающийся документальный фильм, это уникальное свидетельство о российских преступлениях, и вся команда буквально рисковала жизнью, чтобы снять его. Поэтому чрезвычайно важно иметь это историческое событие и историческую речь Мстислава Чернова во всех версиях", – отметил в комментарии Deadline Лукьян Галкин, исполнительный продюсер канала "Суспільне культура".

Напомним, вместе с "Суспільним" к Disney обратился и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой вернуть вырезанную часть с награждением "20 дней в Мариуполе". Учреждение в письме отметило, что своим решением вырезать фрагмент с вручением статуэтки и речью Чернова компания поддерживает Россию в войне против Украины, ведь в прошлом году циничная либеральная награда за фильм об Алексее Навальном оказалась в сокращенной версии "Оскара".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, фильм "20 дней в Мариуполе" с 14 марта снова вернули в прокат в кинотеатрах. Кроме того, киноленту можно посмотреть на платных стриминговых сервисах. Среди них некоторые предлагают пробную бесплатную подписку.

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