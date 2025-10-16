Какие сериалы сравнивают с 'Девушками Гилмор': топ-10 для уютных вечеров

"Девушки Гилмор" (Gilmore Girls) — это популярный американский комедийно-драматический сериал, выходивший с 2000 по 2007 год и получивший продолжение в мини-сериале "Девушки Гилмор: Времена года" (2016).

Он рассказывает историю жизни двух близких родственниц, которые являются лучшими подругами: 32-летней матери-одиночки Лорелай Гилмор (Лорен Грэм) и ее умной дочери-подростка Лори (Алексис Бледел), которую все называют Рори. Действие разворачивается в вымышленном, но очень колоритном городке Старз-Холлоу, штат Коннектикут, наполненном эксцентричными персонажами.

Главный сюжетный фокус сосредоточен на отношениях Лорелай и Рори, их личных проблемах, а также сложной динамике с консервативными и богатыми родителями Лорелай, Эмили и Ричардом. Сериал известен своими быстрыми и остроумными диалогами, многочисленными ссылками на поп-культуру и трогательным изображением семейных связей.

OBOZ.UA собрал в подборку сериалы, напоминающие культовую драмедию "Девушки Гилмор".

Сладкие магнолии (Sweet Magnolias)

Это американский романтически-драматический сериал от Netflix, премьера которого состоялась в 2020 году и насчитывает уже четыре сезона. Сюжет, основанный на серии романов Шерри Вудс, разворачивается в вымышленном маленьком городке Серинити (Serenity), Южная Каролина. В центре внимания — история трех подруг детства: Мэдди Таунсенд, Хелен Декатур и Даны Сью Салливан, которые поддерживают друг друга во всех жизненных невзгодах.

Сериал исследует темы развода, карьерного роста, подростковых проблем и поиска новых романтических отношений, в частности историю Мэдди после развода с мужем-неверующим и ее отношения с бейсбольным тренером. "Сладкие магнолии" отличаются теплой атмосферой, фокусом на женской дружбе и ценностях небольшого сообщества.

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)

Американский комедийно-драматический сериал от Amazon Prime Video, созданный Эми Шерман-Палладино, выходивший с 2017 по 2023 год. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке конца 1950-х годов и рассказывает о Мириам "Мидж" Мейзел (Рэйчел Броснаген), типичной еврейской домохозяйке, чья, казалось бы, идеальная жизнь рушится после того, как ее муж неожиданно оставляет ее. В состоянии аффекта Мидж случайно оказывается на сцене стендап-клуба, где открывает в себе незаурядный талант к комедии. Сериал фокусируется на ее неожиданной карьере одной из первых женщин-стендаперов, ее борьбе со стереотипами и попытками совместить новую жизнь с обязанностями матери.

На Чесапикских берегах (Chesapeake Shores)

Это американский драматический телесериал, основанный на серии романов Шерри Вудс, который транслировался с 2016 по 2022 год. Сюжет сосредоточен на жизни большой семьи О'Брайенов в маленьком приморском городке на берегу Чесапикского залива. Главная героиня, Эбби О'Брайен-Винтерс (Меган Ори), успешная финансистка и мать двух дочерей, возвращается в родной городок из Нью-Йорка, чтобы помочь спасти семейный отель своей младшей сестры Джесс. Ее возвращение заставляет ее столкнуться с прошлым, включая ее школьную любовь и сложными отношениями с отцом Миком и матерью Меган, которая покинула семью много лет назад.

Балерины (Bunheads)

Это американский комедийно-драматический телесериал, созданный Эми Шерман-Палладино, известной по "Девушкам Гилмор", и транслировался на канале ABC Family (ныне Freeform) в 2012–2013 годах. Сериал рассказывает о Мишель Симмс (Саттон Фостер) — бывшую балерину из Лас-Вегаса, которая импульсивно выходит замуж за своего давнего поклонника и переезжает в маленький городок Парадайс, Южная Калифорния. После внезапной трагедии Мишель остается в этом городке, где вынужденно начинает работать преподавателем в балетной студии своей свекрови, Фанни. Сериал сосредотачивается на отношениях Мишель с Фанни и четырьмя молодыми, амбициозными ученицами студии.

Любовь вдовца (Everwood)

Это американский драматический телесериал, который транслировался на канале The WB в течение четырех сезонов с 2002 по 2006 год. Сюжет рассказывает об известном нью-йоркском нейрохирурге Энди Брауне, который после внезапной смерти жены решает кардинально изменить жизнь. Он переезжает со своими детьми, 15-летним Эфрамом и 9-летней Делией, в маленький, идиллический, но замкнутый городок Эвервуд, штат Колорадо. Там он открывает бесплатную клинику, пытаясь восстановить связь со своими детьми и примириться со своим горем. Сериал фокусируется на сложных семейных отношениях, темах скорби, отцовства и взаимодействия между городской семьей и тесным сообществом маленького городка, что делает его эмоционально глубоким и трогательным.

Вирджин-Ривер (Virgin River)

Популярный американский драматично-мелодраматический сериал от Netflix, созданный компанией Reel World Management на основе серии романов Робин Карр. Сюжет рассказывает о Мелинде "Мел" Монро (Александра Брекенридж), молодой медсестре-акушерке из Лос-Анджелеса, которая, стремясь убежать от мучительного прошлого, переезжает работать в отдаленный и живописный городок Вирджин-Ривер в Северной Калифорнии. Там она пытается начать новую жизнь, но сталкивается с холодным приемом со стороны местного доктора Вернона Муна (Тим Мэтисон) и завязывает сложные романтические отношения с владельцем местного бара, ветераном морской пехоты Джеком Шериданом (Мартин Хендерсон).

Девственница Джейн (Jane the Virgin)

Это американский драмедийный телесериал. Сюжет разворачивается вокруг Джейн Глорианы Виллануэва (Джина Родригез), молодой, религиозной латиноамериканки, которая сохраняет девственность, но чья жизнь кардинально меняется после случайного искусственного оплодотворения во время рутинного медицинского осмотра. Выясняется, что биологическим отцом является ее босс и давняя любовь ее юности — богатый владелец отеля Рафаэль Солано. Сериал мастерски сочетает гиперболизированные элементы теленовеллы (любовные треугольники, забытые наследники, зловещие злодеи) с остроумным комментарием и реалистичными темами взросления, материнства и идентичности. Уникальной особенностью является закадровый рассказчик, который усиливает комедийный и мелодраматический эффект повествования.

Отцовство (Parenthood)

Это американский семейный комедийно-драматический телесериал, созданный Джейсоном Кэтимсом, который транслировался на канале NBC с 2010 по 2015 год. Сериал рассказывает историю большой и сложной семьи Брейверманов, проживающей в окрестностях Беркли, Калифорния. Сюжет сосредоточен на четырех взрослых детях: Саре, Адами, Джулии и Кросби, а также их отце Зике и матери Камил. В каждом эпизоде подробно исследуются реалистичные вызовы современной жизни: воспитание детей с особыми потребностями (например, аутизм), финансовые трудности, супружеские кризисы, профессиональные изменения и постоянная необходимость поддерживать связь в большой семье.

Зои Гарт из южного штата (Hart of Dixie)

Это мелодраматический комедийный телесериал, который транслировался на канале The CW с 2011 по 2015 год и насчитывает четыре сезона (76 эпизодов). Сюжет рассказывает о Зои Гарт (Рэйчел Билсон) — амбициозную и высококвалифицированную молодую врача из Нью-Йорка, которая после провала в ординатуре вынуждена переехать работать врачом общей практики в маленький вымышленный городок Блубелл в Алабаме. В городке с южным шармом и эксцентричными жителями Зои сталкивается не только с культурным шоком и проблемами адаптации к сельской жизни, но и с наследием, оставленным ее неизвестным биологическим отцом. Сериал фокусируется на ее профессиональном росте, романтических перипетиях и постепенном превращении в полноценного члена колоритного местного сообщества.

Джинни и Джорджия (Ginny & Georgia)

Это американский драматически-комедийный сериал, премьера которого состоялась на Netflix 24 февраля 2021 года. Сюжет сосредоточен на 30-летней матери Джорджии Миллер (Брианн Хоуи) и ее двух детях: 15-летней дочери-подростку Джинни (Антония Джентри) и 9-летнем сыне Остине. Семья переезжает в, казалось бы, идиллический городок Уэлсбери, штат Массачусетс, в поисках стабильности после лет переездов. Сериал исследует сложные и напряженные отношения между Джорджией, которая стремится создать для детей лучшую жизнь, и Джинни, которая часто чувствует себя более зрелой и ответственной, чем ее мать. Лента сочетает типичные подростковые проблемы с темными тайнами из прошлого Джорджии, раскрывая, на что способна женщина ради защиты своей семьи.

