Как прошел допремьерный показ новой шпионской комедии 'Аргайл' в Киеве

Первого февраля на украинские экраны вышел шпионский фильм "Аргайл". Это новая работа режиссера и продюсера Мэтью Она.

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Производством занимались авторы, известные по серии кинолент "Кингсман". На допремьерный показ, прошедший в кинотеатре "Оскар" столичного ТРЦ "Gulliver", пришло немало журналистов и знаменитостей, пишет Фокус.

Среди них был актер Алексей Суровцев, хореограф Илона Гвоздева, Анна Малиновская, ведущая Оксана Гутцайт, Юла и Анатолий Анатолич, Амадор Лопес и другие.

Мероприятие также посетили известные супруги Алексея и Натальи Мухиных – владельцев киевской стоматологической клиники "IDEALE". Пара успела пообщаться с известными украинскими звездами, записав видео в TikTok.

Сюжет фильма сосредотачивается на писательнице-отшельнице Элли Конвей, которая осознает, что ее новый шпионский роман отражает события реального мира.

Из-за странных совпадений, преступники начинают охоту на ее новый роман об агенте по имени Аргайл. Ради того, чтобы дописать финал нового произведения, Конвей отправляется в поездку на поезде, конечной остановкой которого станет родительский дом. С собой писательница взяла своего домашнего любимца – кота по имени Алфи, который, кстати, в реальной жизни принадлежит модели Клаудии Шиффер.

В поезде с Конвей знакомится шпион Эйдан. Он рассказывает главной героини о коварной организации, которая следит за ней. Писательница не верит ему, пока незнакомец вдруг не спасает ее от засады шпионов, пытавшихся ее убить.

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