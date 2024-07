Исполнитель одного из самых отвратительных персонажей в истории кино готов снова ошеломить зрителей. Что известно о сериале 'Те, кто скоро умрет'

Британский актер Иван Реон известный благодаря роли Рамзи Болтона в "Игре престолов", произведшего огромное впечатление на зрителей. Более того, пользователи считают персонажа одним из самых ненавистных вымышленных злодеев в истории кинематографа. Однако звезда не стыдится играть антагониста, анонсируя работу в новом проекте.

Реон стал частью нового кровожадного мира шоу "Те, кто скоро умрет", который перенесет кинофанов в эпоху Древнего Рима. Несмотря на манипулятивное поведение своего персонажа Тенакса, управляющего прибыльной игорной компанией, ставя на кон жизни гладиаторов, британский актер настаивает – это не пародия на Рамзи Болтона, пишет Metro.

"Есть амбиции и жестокость, которую они оба, видимо, разделяют, но они родом из очень разных мест, — объяснил 39-летний артист. – Тенакс делает это потому, что ему нравится – он злой и любит причинять боль".

Как пишет The Guardian, "Те, кто скоро умрет" – грандиозная попытка повторить успех культовой "Игры престолов". На английском название сериала звучит "Those About to Die", которое отсылает зрителей к традиционному приветствию – "Ave, Caesar, morituri te salutant" (с лат. "Здравствуй, Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя). Этими словами гладиаторы обращались к императорам перед выходом на арену. Одновременно игроки в жесте приветствия подносили правую руку.

Новая драма позволит погрузиться в атмосферу Рима первого века нашей эры. В центре внимания две сюжетные линии: первая рассказывает о всадниках, которые пытаются снискать славу на гладиаторской арене, вторая же – о женщине, которая приехала в город с целью спасти своих троих детей от рабства.

Роль императора Веспасиана досталась Энтони Хопкинсу, персонаж которого болеет и стремится передать трон одному из двух сыновей. Вышеупомянутый букмекер Тенакс в это время ищет подарок судьбы, который закрепит его место в элите общества.

Спорт – главный источник развлечений города. Гонки на колесницах и ставки занимают удивительно много экранного времени. В остальное время римляне наблюдают за гладиаторскими потасовками.

