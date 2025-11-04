'Иллюзия обмана 3': вышел финальный трейлер фильма

Уже в этом месяце кинокомпания Lionsgate представит третью часть своей приключенческой франшизы "Иллюзия обмана". Чтобы подогреть интерес публики к новой афере иллюзионистов-мошенников, студия представила финальный трейлер своего фильма.

Ролик вышел на официальном YouTube-канале студии. Премьера "Иллюзии обмана 3" в Украине намечена на 13 ноября.

По сюжету команда "Четырех всадников" возвращается для новой крупной аферы. На этот раз они планируют заручиться поддержкой трех самых талантливых молодых иллюзионистов, чтобы организовать дерзкое ограбление семьи Вандербергов. Эти богачи используют бриллианты для отмывания денег. И именно их "Бриллиант Сердца", самый дорогой камень в истории, становится целью команды "Всадников".

К своим ролям в ленте возвращаются все ключевые звезды франшизы. Джейсси Айзенберг снова играет лидера группы Джей Дэниела Атласа, Вуди Харрельсон воплощает харизматичного Меррита Маккини, Айла Фишер возвращается к роли ловкой красавицы Хэнли Ривз, а Дэйв Франко снова примеряет костюм Джека Уайлдера. Противостоять им будет Розамунд Пайк, которой досталась роль главы криминального семейства Вероники Вандерберг. К касту ленты присоединился также легендарный Морган Фримен, а вместе с ним Джастис Смит, Доминик Сесса и Ариана Гринблатт.

Режиссером ленты выступил Рубен Фляйшер, авторы сценария — Сет Грэм-Смит, Майкл Лесли, Пол Верник и Ретт Рис. Студия уже запустила продажу билетов на премьерный уикенд.

