«Идеальное оружие»: представлены украинский трейлер и постер экшен-триллера от студии A24
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Компания Green Light Films представила локализованные трейлер и постер к фильму "Идеальное оружие" (Onslaught) от студии A24 – новому экшену-триллера с элементами хоррора от режиссёра Адама Вингарда, известного по фильмам "Тебе конец!", "Гость", "Годзилла против Конга" и "Годзилла и Конг: Новая империя".
Премьера фильма "Идеальное оружие" в украинских кинотеатрах запланирована на 3 сентября 2026 года.
По сюжету, бывшая армейская снайперша, а теперь мать-одиночка, – живёт вместе с дочерью в заброшенном трейлерном городке. Её новая мирная жизнь резко меняется, когда из секретного военного объекта вырывается отряд генетически модифицированных суперсолдат. Чтобы спасти семью, главная героиня вынуждена вернуться к своим боевым навыкам и вступить в борьбу с почти неуязвимым врагом.
Фильм сочетает в себе элементы экшена, триллера и научной фантастики. В центре – выходящий из-под контроля эксперимент и женщина, которая становится последней линией обороны между человечеством и созданным им идеальным оружием.
Главную роль исполнила Адриа Архона, одна из самых ярких актрис нового поколения Голливуда, известная по сериалам "Андор" и "Настоящий детектив", а также супергеройским фильмом "Морбиус" и психологическим триллером "Моргни дважды".
В "Идеальном оружии" Архон предстает в непривычном для себя образе бескомпромиссной воительницы.
Для Адама Вингарда этот проект знаменует возвращение к его жанровым истокам. Именно благодаря триллеру "Тебе конец!" и психологическому боевику "Го сть" режиссёрзавоевал репутацию одного из самых интересных современных авторов напряжённого жанрового кино. После работы над масштабными студийными блокбастерами франшизы "Вселенная монстров" (MonsterVerse) он вновь обратился к более динамичной истории, где акцент сделан на выживании, экшене и физической угрозе.
Сценарий фильма Вингард написал вместе со своим многолетним творческим партнером Саймоном Барреттом, который также работал надфильмами "Тебе конец!" и "Гость". Их творческий дуэт на протяжении многих лет считается одним из самых успешных в современном жанровом кино.
"Идеальное оружие" для каталога студии A24 – один из самых амбициозных и масштабных экшен-проектов последних лет.
Мировая премьера фильма запланирована на сентябрь 2026 года. Украинские зрители смогут увидеть картину в кинотеатрах уже этой осенью.
Справка
Оригинальное название: Onslaught
Режиссёр: Адам Вингард
В главных ролях: Адриа Архона, Дэн Стивенс, Эрик Воргейм, Реджинальд Велджонсон, Майкл Бин, Алекс Перейра, Дрю Старки, Ребекка Холл.
Жанр: экшен, триллер, фантастика
Страны: США
Студия: A24
Кинодистрибьютор в Украине: Green Light Films
Премьера в Украине: 03.09.2026
Продолжительность: ориентировочно 100 мин.
Сюжет. Когда неконтролируемый отряд генетически модифицированных суперсолдат вырывается на свободу в пустыне, бескомпромиссная армейская снайперша вынуждена устроить настоящий ад, чтобы защитить свою маленькую дочь.
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