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"И сотворил Бог фермера": Антонио Лукич снял манифест о людях, которые возделывают украинскую землю

Катерина Малай
Кино Oboz
3 минуты
225
General Machines – украинский производитель почвообрабатывающей техники и навесного оборудования для тракторов, основанный в 2017 году
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Ко Дню фермера, который в Украине отмечается 19 июня, производитель почвообрабатывающей техники General Machines представил манифест "И сотворил Бог фермера". Режиссером ролика выступил Антонио Лукич.

Вместо традиционной для этой категории рекламы, посвященной технике и производственным показателям, General Machines решил рассказать о людях, для которых создает свои продукты.

Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»
Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»

В центре сюжета – украинский фермер. На протяжении всей истории зритель не видит его лица – только руки. Они перебирают семена, ломают хлеб за столом, держат руль трактора, ведут ребенка за руку. Герой становится собирательным образом украинского фермера – а его руки, закаленные ежедневным трудом, рассказывают о нём честнее и глубже, чем любой портрет.

Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»
Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»
Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»

"Мы хотели показать день украинского фермера глазами его рук, которые каждый день трудятся, принимают решения, создают и кормят. Это история не о технике, а прежде всего о людях, благодаря которым живет украинская земля. Этой работой мы хотели выразить благодарность и уважение украинским фермерам и прославить их ежедневный, часто незаметный, но чрезвычайно важный труд", – Антонио Лукич.

По замыслу команды, повествование символически разделено на четыре части: "Рай", "Изгнание", "Война" и "Жизнь". Через эту библейскую призму авторы показывают путь украинского фермера и реалии, в которых сегодня работает аграрная отрасль.

Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»
Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»

Одна из самых эмоциональных сцен посвящена фермерам, которые продолжают работать на деоккупированных территориях, а также тем, кто заплатил за этот урожай собственной жизнью. Именно здесь за кадром звучат слова: "Бог заглядывал в эти овраги, самую заминированную в мире территорию. Где плуг проходит сквозь пепел. Урожай – вопреки истории".

Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»
Производитель почвообрабатывающей техники представил манифест «И сотворил Бог фермера»

"Этим манифестом мы хотим выразить поддержку и благодарность украинским фермерам за их труд и подчеркнуть, что мы всегда рядом с ними – даже в такое тяжелое время. Именно поэтому героями ролика стали настоящие фермеры. В кадре можно увидеть и разбитое стекло – как напоминание о том, что даже несмотря на войну, потери и постоянные вызовы фермеры продолжают работать на своей земле. Для нас было важно рассказать именно об этих людях", – комментирует Виталий Довгий, генеральный директор General Machines

О компании

General Machines – украинский производитель почвообрабатывающей техники и навесного оборудования для тракторов, основанный в 2017 году. Компания работает на рынках Украины и стран Восточной Европы.

Ссылка на сайт: general-machines.ua.

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