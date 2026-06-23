"И сотворил Бог фермера": Антонио Лукич снял манифест о людях, которые возделывают украинскую землю

Ко Дню фермера, который в Украине отмечается 19 июня, производитель почвообрабатывающей техники General Machines представил манифест "И сотворил Бог фермера". Режиссером ролика выступил Антонио Лукич.

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Вместо традиционной для этой категории рекламы, посвященной технике и производственным показателям, General Machines решил рассказать о людях, для которых создает свои продукты.

В центре сюжета – украинский фермер. На протяжении всей истории зритель не видит его лица – только руки. Они перебирают семена, ломают хлеб за столом, держат руль трактора, ведут ребенка за руку. Герой становится собирательным образом украинского фермера – а его руки, закаленные ежедневным трудом, рассказывают о нём честнее и глубже, чем любой портрет.

"Мы хотели показать день украинского фермера глазами его рук, которые каждый день трудятся, принимают решения, создают и кормят. Это история не о технике, а прежде всего о людях, благодаря которым живет украинская земля. Этой работой мы хотели выразить благодарность и уважение украинским фермерам и прославить их ежедневный, часто незаметный, но чрезвычайно важный труд", – Антонио Лукич.

По замыслу команды, повествование символически разделено на четыре части: "Рай", "Изгнание", "Война" и "Жизнь". Через эту библейскую призму авторы показывают путь украинского фермера и реалии, в которых сегодня работает аграрная отрасль.

Одна из самых эмоциональных сцен посвящена фермерам, которые продолжают работать на деоккупированных территориях, а также тем, кто заплатил за этот урожай собственной жизнью. Именно здесь за кадром звучат слова: "Бог заглядывал в эти овраги, самую заминированную в мире территорию. Где плуг проходит сквозь пепел. Урожай – вопреки истории".

"Этим манифестом мы хотим выразить поддержку и благодарность украинским фермерам за их труд и подчеркнуть, что мы всегда рядом с ними – даже в такое тяжелое время. Именно поэтому героями ролика стали настоящие фермеры. В кадре можно увидеть и разбитое стекло – как напоминание о том, что даже несмотря на войну, потери и постоянные вызовы фермеры продолжают работать на своей земле. Для нас было важно рассказать именно об этих людях", – комментирует Виталий Довгий, генеральный директор General Machines

О компании

General Machines – украинский производитель почвообрабатывающей техники и навесного оборудования для тракторов, основанный в 2017 году. Компания работает на рынках Украины и стран Восточной Европы.

Ссылка на сайт: general-machines.ua.