Худший фильм в истории по версии IMDb: почему критики ненавидят 'Смоленск', в котором есть только одна хорошая сцена

Драматический триллер польского режиссера Антони Краузе "Смоленск", который раскрывает события авиакатастрофы, в результате которой погиб тогдашний президент Польши, стал худшим фильмом в истории по версии IMDb. Рейтинг проекта на сайте составляет всего 1,2 из 10, а критики оставляют о нем негативные отзывы.

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Как отмечают эксперты, проект слишком скучный, имеет ужасный сценарий и монтаж. Критики видят в кинокартине только одно преимущество – удачную сцену с авиакатастрофой.

О чем фильм "Смоленск"

Создатели ленты вдохновились историями людей, которые в 2010 году пострадали в результате падения самолета Ту-154М, что осуществлял рейс из Варшавы (Польша) в Смоленск (Россия). Кинокартина раскрывает события ужасной катастрофы, произошедшей в РФ, и повлекшей гибель 98 человек, включая польского президента Леха Качиньского. По результатам следствия, причиной трагедии стала детонация взрывного устройства. Польская сторона называла причастной к катастрофе Россию.

Главная героиня проекта – репортер Нина не до конца поверила в причины трагического инцидента, о которых ей рассказывали, поэтому решила докопаться до истины. Она самостоятельно проводит расследование авиакатастрофы, ведь скептически относится к самой распространенной теории о ее визникновении – покушении на политика. Однако чем больше Нина углубляется в историю события, тем сильнее меняет свое мнение.

Отзывы критиков

Достаточно сильное возмущение у критиков вызвал сюжет фильма "Смоленск", который, по их словам, слишком скучен, предсказуем, а также искажает реальную картину событий того дня. Не оценили зрители и актерскую игру звезд, принявших участие в создании фильма.

"Худший фильм, который я когда-либо видел. Плохой сценарий, очень плохая игра актеров. Преувеличена анимация".

"Фильм очень быстро становится скучным, поскольку ход событий предсказуем и базируется на единственном предположении о первопричине этой роковой аварии. Это делает историю одномерной и тривиальной. Рассказ является базовым и подталкивает к основному выводу. Персонажи очень простенькие и играют плохо".

"Если вы хотите потратить свое время в пустую, можете его посмотреть. Фильм пытается показать настоящую катастрофу как взрыв самолета, используя дешевых актеров, дешевые спецэффекты, скучное действие и диалоги, хотя он ориентирован на людей, верящих в теории заговора".

Кстати, лента получила семь наград на польской антипремии Snake Award в категориях: "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Позорный фильм на важную тему", "Худшая актриса", "Худший кинодуэт", "Самая позорная сцена".

Однако все же кинокритики увидели в картине одно преимущество. По их словам, сцена с моментом авиакатастрофы была снята на высоком уровне.

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