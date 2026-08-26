Grand Theft Auto 6: расширенная трансляция. Где и когда смотреть грандиозную премьеру на Netflix

Сообщество фанатов оказалось в шаге от одного из самых громких событий года в игровой индустрии. В четверг, 27 августа, состоится официальная премьера специального материала под названием Grand Theft Auto 6: An Extended Look, который покажет подробности геймплея будущего титула.

Видео дня

Стриминговая платформа Netflix получила эксклюзивные права на первоочередной показ видеоролика, предоставив подписчикам возможность увидеть игру раньше других. Для остальных зрителей материал станет доступен бесплатно на других публичных ресурсах лишь через шесть часов после старта, говорится в сообщении Rockstar.

Дело в том, что недавние неофициальные кадры из открытого мира лишь подогрели интерес публики, затронув только поверхностные детали масштабного проекта Rockstar. Ожидается, что предстоящая презентация полноценно продемонстрирует двух главных персонажей – Джейсона и Люсию, а также раскроет высокую детализацию окружения. За последние месяцы разработчики существенно активизировали маркетинговую кампанию, напомнив об игре с публикацией официальной обложки и подборкой новых скриншотов.

Grand Theft Auto VI, когда премьера

Украинские поклонники франшизы смогут начать просмотр Grand Theft Auto VI: An Extended Look на платформе Netflix 27 августа в 22:00 по киевскому времени. В течение шести часов видео будет доступно исключительно для подписчиков сервиса. Уже 28 августа в 04:00 утра по киевскому времени ролик станет общедоступным и бесплатным для всех пользователей на официальном YouTube-канале Rockstar Games. Также видео можно будет посмотреть на сайте Grand Theft Auto VI.

Длительная пауза между полноценными анонсами только повысила ожидания аудитории в отношении качества будущего продукта. Опубликованные ранее фрагменты и концептуальные скриншоты подтверждают стремление разработчиков поднять планку графики и виртуального взаимодействия на новый уровень.

Официальный выход Grand Theft Auto 6 по-прежнему запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Оформить предзаказ можно на странице rockstargames.com/VI.

OBOZ.UA ранее сообщал, во сколько обойдутся стандартное издание игры Grand Theft Auto 6 и версия Ultimate Edition.

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