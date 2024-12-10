Google подвел киноитоги 2024 года: какие фильмы чаще всего искали в Украине

Американская корпорация Google подвела киноитоги 2024 года и обнародовала перечень лент, которые чаще всего искали украинцы. В десятку фаворитов попали как фильмы иностранного производства, так и отечественные проекты.

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Радует и то, что зрители из Украины продолжают сознательно отказываться от контента страны-агрессора, так что в списке фаворитов не оказалось ни одной российской работы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

1. "20 дней в Мариуполе"

Первое место в топе занял документальный фильм Мстислава Чернова и Евгения Малолетки, демонстрирующий все зверства, которые совершала российская армия во время облоги Мариуполя в феврале-марте 2022 года. Лента произвела впечатление не только на отечественных зрителей, но и иностранную аудиторию. "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории своей независимости "Оскар".

2. "Головоломка 2"

На второй строчке оказался американский анимационный фильм, раскрывающий историю 13-летней девочки Райли. С наступлением подросткового возраста спектр ее эмоций увеличивается, поэтому к стандартным радости, печали, страха, гнева и отвращению добавляются тревога, зависть, ностальгия и скука. " Головоломка 2" запал в душу зрителям во всем мире, ведь стал самым кассовым фильмом студии Pixar за всю историю существования компании.

3. "Дюна: Часть вторая"

Во второй части истории о мифическом путешествии Пола Атрида, которого играет талантливый Тимоти Шаламе, зрители наблюдают за личностным ростом главного персонажа. Он превращается из чужестранца в лидера местного народа – фременов.

4. "Солтберн"

Четвертое место занял драматический триллер "Солтберн". Несмотря на то, что его премьера состоялась в 2023 году, фильм, раскрывающий темный мир британской аристократии, до сих пор не теряет популярность среди украинцев.

5. "Субстанция"

Пятерку лидеров закрывает кинокартина в жанре боди-хоррора "Субстанция" с Деми Мур в главной роли. Фильм раскрывает историю 50-летней звезды аэробики, потерявшей популярность и спрос из-за своего возраста. Поэтому героиня чувствует себя очень ужасно и решается воспользоваться инновационной разработкой, которая должна вернуть красоту и молодость. Однако положительный эффект субстанции длится недолго.

6. "Веном: Последний Танец"

Полюбилась украинцам и третья часть культовой серии фильмов о главном герое комиксов Marvel – Веноме. В ленте журналист Эдди Брок, которого сыграл Том Харди, приблизится к космической вселенной "Человека-паука", чтобы в который раз спасти человечество.

7. "Кто угодно, кроме тебя"

Седьмую позицию заняла романтическая комедия "Кто угодно, кроме тебя", главные роли в которой сыграли Сидни Свини и Глен Павелл. Лента показывает развитие страстной истории любви, начавшейся с искренней ненависти.

8. "Ужасающий 3"

Рождественский сверхъестественный слешер режиссера Демьена Леоне раскрывает продолжение истории ужасного клоуна Арта. В фильме продемонстрирован резкий контраст между праздничной атмосферой и кровавыми убийствами.

9. "Дикий робот"

В октябре 2024 года на экраны украинских кинотеатров вышел мультфильм, рассказывающий о работе Роз, который из-за аварии был вынужден остаться в дикой природе и приспособиться к суровым условиям. Металлическая машина знакомится ближе со всеми обитателями леса и воспитывает маленького осиротевшего утенка.

10. "Конотопская ведьма"

Список фаворитов закрывает отечественный хоррор "Конотопская ведьма". Фильм сосредоточен на главной героине, которая давно отреклась от своих магических сил, однако после прихода россиян на территорию Украины решила их вернуть. Оккупанты убили ее любимого, поэтому ведьма жестоко мстит захватчикам.

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