Комбат Вован, 19-летние воины и ад, который уже не забыть: фильм 'Украина: Враг в лесу' победил на BAFTA TV Awards, но может 'пройти мимо' укрТВ

Документальный фильм "Украина: Враг в лесу", снятый британским режиссером Джейми Робертсом в сотрудничестве с украинскими воинами батальона "Берлинго", стал лауреатом престижной телевизионной премии BAFTA TV Awards в категории "Лучший документальный фильм". Это мощное и болезненно реалистичное свидетельство войны, снятое преимущественно самими солдатами на передовой вблизи Купянска, уже называют одним из самых сильных военных документальных проектов последних лет.

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На сцену BAFTA TV Awards команда фильма вышла с дрожью в голосе. Джейми Робертс во время речи посвятил награду двум украинским героям – Вовану и Владу. Момент с полной речью опубликовали на Youtube.

"Мы этого не ожидали. Наш друг Станислав Шурелет должен был бы быть здесь сегодня вечером, но он не смог покинуть Украину, и Юрий, поэтому я хотел бы, чтобы они были здесь с нами.

На самом деле, я хочу посвятить это двум людям. Один из них – Вован, который является главным героем нашего фильма. А второй – Влад, 19-летний парень из Украины. Они снимали большую часть фильма. Когда мы встретились с ними в Украине, они вместе с командиром взяли нас в проект. Мы пробыли там два месяца на передовой. К сожалению, они уже погибли. Они погибли в результате танковой атаки и засады. Но батальон "Берлинго" продолжает жить.

Люди все еще воюют там. Мы очень гордимся тем, что смогли снять этот фильм, рассказать эти истории с далекого расстояния, привезти их в эту страну и показать людям, что там на самом деле происходит. И я надеюсь, что мы сможем продолжать снимать еще много подобных документальных фильмов, потому что у нас здесь замечательная команда.

И это то, ради чего мы живем. Так что большое вам спасибо", – прозвучало со сцены.

Все зрители в зале на время речи замерли, а после громко аплодировали.

Однако в Украине его могут и не увидеть – хотя создатели обращались к украинским телеканалам с предложением бесплатного показа, реакции не последовало.

"Украинцы, с которыми мы снимали, тоже спрашивали, будет ли это показано по телевидению здесь. Я пытался связаться с "1+1", чтобы сказать: "Послушайте, вам не нужно платить за права на это. Вы можете показывать, если хотите". Но никто так и не ответил", – отметил режиссер фильма.

О чем фильм

"Украина: Враг в лесу" – это хроника семинедельной миссии 210-го отдельного батальона "Берлинго", созданного из добровольцев в марте 2022 года. В ноябре 2023 года рота этого батальона получила задание – удержать ключевую железнодорожную линию, проходящую через снежный лес возле Купянска. Потеря этого участка открыла бы путь российским войскам в Харьков.

Фильм – не просто репортаж с передовой. Это глубокое и визуально шокирующее исследование того, как выглядит современная война глазами тех, кто ее ведет. Через нагрудные камеры, дроны, интервью, а также болезненные кадры боев и потерь, зритель погружается в ежедневную реальность пехоты. Это – не срежиссированное кино, а жизнь и смерть в режиме реального времени.

Реакция кинокритиков

Кинокритик Ребекка Николсон писала в The Guardians, что этот фильм достоин внимания каждого, но после себя на всю жизнь оставит горькое послевкусие. По ее словам, лента непохожа ни на один другой фильм о войне: "Жуткое зрелище ада, которое вы никогда не забудете".

"Я никогда не видела, чтобы войну изображали таким образом, так крупным планом, гротескно и безумно", – отметила обозревательница.

Она также рассказала иностранной аудитории, через какие испытания приходится проходить украинским военным: "Украинцы знают, что их меньше численно. 19-летний Максим говорит, что каждый день приходит все больше россиян: "Они просто погибают, но они продолжают приходить, приходить и приходить". Смотря прямую трансляцию боя на ноутбуке, командир роты Дмитрий говорит: "Мы убиваем тысячу, они присылают еще тысячу".

Ранее OBOZ.UA писал, что организаторы Каннского кинофестиваля поддержали Украину. На главной площадке фестиваля – во Дворце фестивалей – в день открытия покажут три документальных фильма, посвященных войне в Украине. Это впервые подобное событие происходит в рамках официальной программы фестиваля такого масштаба.

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