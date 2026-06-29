'Гипотеза любви': вышел трейлер экранизации книги Али Хейзелвуд

В первый день летнего фестиваля Obsessed Fest Amazon Prime Video показал долгожданный трейлер фильма "Гипотеза любви". Зрители увидели яркий видеоролик, наполненный химией между главными героями.

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Фильм стал частью масштабной стратегии платформы по экранизации популярных молодежных романов. История обещает легкий юмор, научную атмосферу и классический мотив фейкового романа, который постепенно перерастает в настоящие чувства.

О чем "Гипотеза любви"

Трейлер начинается с научного голоса за кадром, который объясняет принципы взаимосвязей на молекулярном уровне, проводя параллель с человеческими отношениями. Главная героиня Олив (Лили Рейнхарт) – талантливая аспирантка Стэнфордского университета, которая из-за импульсивного поцелуя с профессором Адамом Карлсеном (Том Бейтман) попадает в неожиданную ситуацию.

Чтобы помочь подруге и спасти собственную репутацию, девушка предлагает преподавателю заключить соглашение о фиктивных отношениях. Со временем границы между игрой и реальностью начинают стираться, заставляя Олив проверить самую сложную гипотезу своей жизни – стоит ли любовь такого риска.

"Гипотеза любви" трейлер

Съемки, съемочная группа и дата премьеры

Режиссером проекта выступила Клэр Скенлон, а сценарий написала Сара Ротшильд. Продюсером стала Элизабет Кантильон. Атмосфера фильма напоминает научно-популярный стиль, снятый через винтажные объективы, что придаёт визуальную теплоту и ностальгию. Фильм "Гипотеза любви" появится на платформе Prime Video уже 23 сентября 2026 года.

Ожидается, что экранизация привлечет внимание как поклонников оригинальной книги, так и новых зрителей, которые любят современные романтические комедии с умными и сильными героинями.

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