Не узнаете? Как изменились главные героини сериала "Все женщины – ведьмы". Фото

Культовый сериал "Все женщины — ведьмы" стал одним из самых успешных телевизионных проектов конца 1990-х и начала 2000-х годов. Спустя более двух десятилетий после премьеры исполнительницы главных ролей заметно изменились, а их судьбы сложились совершенно по-разному.

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В своё время актрисы были одними из самых высокооплачиваемых телезвёзд. О том, как сегодня выглядят и чем занимаются героини популярного сериала, рассказывает OBOZ.UA.

Шеннен Догерти

Шеннен Догерти исполняла роль старшей сестры Халливелл – Прю. Актриса снималась в первых трёх сезонах сериала и была одной из главных звёзд проекта.

После завершения работы над "Все женщины – ведьмы" она продолжила сниматься в кино и на телевидении, хотя повторить прежний успех ей не удалось. В 2015 году врачи диагностировали у неё рак молочной железы. На протяжении многих лет актриса боролась с болезнью, но в июле 2024 года скончалась в возрасте 53 лет после длительной борьбы с онкологией.

Алисса Милано

Алисса Милано сыграла Фиби Галливелл – самую младшую из трех сестер, которая впоследствии стала средней после появления новой героини.

После завершения сериала актриса продолжила работать в киноиндустрии. Актриса снималась в телесериале "Отчаянные домохозяйки", а также активно занималась общественной деятельностью. Значительную часть своего времени она посвящает благотворительным инициативам и часто рассказывает о них в социальных сетях.

Холли Мари Комбс

Холли Мари Комбс на протяжении всех восьми сезонов воплощала образ Пайпер Халлиуэлл – сестры-ведьмы, которая могла останавливать время.

Именно эта роль принесла ей мировую известность и любовь миллионов зрителей. После завершения сериала актриса появлялась в других телевизионных проектах, в частности в "Милых обманщицах". Сейчас она уделяет больше внимания продюсерской деятельности и воспитанию трёх сыновей.

Роуз МакГоуэн

Роуз МакГоуэн присоединилась к актёрскому составу в четвёртом сезоне после ухода Догерти. Она сыграла Пейдж Мэттьюс – сводную сестру Халливелл, которая быстро стала одной из самых любимых героинь сериала.

После завершения сериала актриса продолжила карьеру в кино, а также стала известной общественной активисткой. В разные годы МакГоуэн пережила серьёзную автомобильную аварию и неоднократно попадала в центр внимания из-за изменений внешности, связанных с пластическими операциями.

Гонорары звезд сериала

Популярность сериала "Все женщины – ведьмы" обеспечивала его актрисам высокие гонорары. В то же время уровень оплаты труда исполнительниц главных ролей различался, что нередко становилось причиной конфликтов и споров.

Так, гонорары главных актрис колебались от 60 до 100 тысяч долларов за один эпизод. Больше всех получала Алисса Милано – её гонорар мог достигать от 80 до 100 тысяч долларов за серию. Другие исполнительницы ключевых ролей зарабатывали примерно от 60 до 80 тысяч долларов за эпизод.

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