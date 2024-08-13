Фанаты ужасов оценят: 10 самых страшных фильмов Альфреда Хичкока, которые стоит посмотреть

Знаменитый режиссер Альфред Хичкок сказал однажды, что "нет страха во взрыве – только в его ожидании". 13 августа 2024 года кинематографист праздновал бы свой 125-й день рождения. Именно ему мы обязаны за культовые фильмы ужасов, которые не утратили своей популярности и по сей день.

Видео дня

С его именем связывают становление такого жанра, как "триллер" и понятие "саспенс", что означает "неопределенность". Работы кинолегенды отличались от других тревожной атмосферой и предчувствием чего-то ужасного. Если вы до сих пор не знакомы с творчеством Альфреда Хичкока – вот 10 самых страшных фильмов британского режиссера, достойных внимания.

10 место – На север через северо-запад (1959)

Один из самых известных фильмов Хичкока также, безусловно, один из простейших. Несмотря на то, что сюжет сам по себе не жесток или пугает, " На север через северо-запад " исследует ужас того, что тебя не понимают. Эта кинокартина действительно впечатляющая, а такие культовые сцены, как "бегство из самолета" и "преследование на горе Рашмор", до сих пор заставляют сердце биться быстрее. "На север через северо-запад" – отличный выбор для людей с повышенной чувствительностью, которые любят смотреть что-то нервное, а не жуткое.

9 место – Тень сомнения (1943)

Чарли – девочка, названная в честь своего дяди из большого города. Она очень рада, когда он приезжает навестить ее скучный старый родной городок, но вскоре начинает подозревать, что родственник может быть убийцей. В определенном смысле "Тень сомнения" – это история о взрослении и о том, что мы все переживаем в тот или иной момент: кошмар от осознания того, что члены твоей семьи – просто люди... с недостатками.

8 место – Веревка (1948)

В веревке есть все: настоящее преступление, гомоэротический подтекст и звездные актеры. Недооцененный эпизод фильма о бутылках происходит практически в реальном времени в одной нью-йоркской квартире. Антигерои, Филипп и Брэндон, ученые-джентльмены, живущие в квартире, как Берт и Эрни. Убив своего друга в первой сцене, они прячут его тело в деревянный сундук, а затем устраивают в той же комнате званый ужин. Сундук маячит на переднем плане практически на протяжении всего фильма, поэтому то, чего "Веревке" не хватает в традиционных ужасах, она с лихвой компенсирует болезненной драматической иронией.

7 место – Ребекка (1940)

Пожалуй, самый призрачный из фильмов Хичкока – это "Ребекка", исследующий жуткость роли третьего лишнего в отношениях с умершей бывшей женой эксцентричного мужчины. Ребекка де Винтер, не появляясь в буквальном смысле слова как призрак, преследует все в имении Мадерли – от развеянных штор до зловещего персонала. Бедная новая миссис де Винтер, как бы она ни старалась, просто не может занять ее место.

6 место – Головокружение (1958)

Это один из самых визуально привлекательных фильмов в списке, с тщательно продуманной цветовой палитрой и безумными сюжетами. Однако то, как Хичкок уродует реальность, по-настоящему ужасает. "Головокружение" содержит одни из первых примеров "кукольного зума", который впоследствии будет использован в таких фильмах, как "Челюсти" и "Славные ребята", чтобы создать ощущение тревоги. Кроме того, он может похвастаться жуткой музыкой Бернарда Геррманна.

5 место – Птицы (1963)

Фильм "Птицы" показывает насколько человек жалок перед природой. Чувство тревоги не оставляет, когда видишь, как быстро стая чаек может выклевывать человеку глаза.

4 место – В случае убийства набирайте „М" (1954)

Кино, которое входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb, включает в себя много испытанных и правдивых хичкоковских сюжетных приемов – супружескую измену, финансовые проблемы и создание "идеального убийства", но имеет еще больше поворотов, чем некоторые другие в рейтинге. Бывший игрок в теннис Тони Вендис подозревает свою жену в измене и пытается убить ее руками давнего товарища.

3 место – Незнакомцы в поезде (1951)

Еще один фильм о том, как идеальное убийство сошло с рук. Если вы когда-нибудь путешествовали самолетами, поездами или общественным транспортом, то, наверное, испытывали настоящий ужас, когда незнакомец пытается завести светскую беседу. Представьте, что этот незнакомец хочет побеседовать о том, как было бы круто, если бы каждый из вас совершил убийство по заказу другого, ведь кто бы заподозрил, что убийства двух незнакомцев связаны между собой? Вы, вероятно, выйдете из поезда, качая головой от того, какой он сумасшедший, но что вы будете делать, если этот психопат выполнит свою часть сделки?

2 место – Окно во двор (1954)

Многие поклонники режиссера считают "Окно во двор" одним из его лучших работ. Если вы относитесь к тем людям, которые навязчиво подслушивают разговоры за другими столиками в ресторанах, этот фильм вам тоже понравится. На экране вы увидите красавиц Грейс Келли и Джимми Стюарт, работающих вместе над раскрытием убийства.

1 место – Психо (1960)

Некоторые легендарные фильмы оправдывают свою популярность, и "Психо" – один из них. Он поражает своими ужасающими сценами. Это, безусловно, самый страшный фильм Хичкока, положивший начало тысячи ужасов о грустном мальчике с ножом.

Ранее OBOZ.UA писал о 12 фильмах с отличным сценарием, которые заменят хорошую книгу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.