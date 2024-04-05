Фанаты 'Матрицы' нашли в фильме предсказание теракта 9/11: жуткую деталь заметили в паспорте Нео

Поклонники трилогии о "Матрице" обнаружили тревожное совпадение в классической научно-фантастической кинокартине. Между тем приверженцы теорий заговоров увлечены находкой, касающейся теракта 9/11.

11 сентября 2001 года террористы захватили американские пассажирские самолеты, врезавшиеся в башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Как сообщает Indy 100, фанаты фильма заметили интересную деталь, когда главного героя Нео, роль которого исполнил Киану Ривз, допрашивает агент Смит.

Люди обратили внимание не на сцену в целом, а на дату в паспорте. Действие документа Томаса А. Андерсона (настоящее имя Нео) истекает 11 сентября 2001 года – в день, когда США всколыхнула террористическая атака. Стоит отметить, что Матрица вышла на экраны в 1999-м, то есть за 2 года до трагедии.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как на Netflix вышел триллер с участием Киллиана Мерфи, который сам актер ненавидит смотреть.

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