Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев в романтическом соревновании: онлайн-премьера 'Испытательного срока' на 'Киевстар ТВ'

Эксклюзивная онлайн-премьера фильма "Испытательный срок" – остроумной романтической комедии об амбициях, соперничестве и чувствах, которые появляются тогда, когда их совсем не планируешь. Смотрите эксклюзивно на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ".

Видео дня

В центре сюжета – Полина (Екатерина Кузнецова), дочь успешного предпринимателя, которая привыкла к беззаботной светской жизни. После семейного скандала и ссоры с отцом она вынуждена доказать свою самостоятельность и соглашается на месяц испытательного срока в рекламном агентстве. Там ее ждет суровая реальность офисной конкуренции и принципиальный соперник – Роман (Кирилл Парастаев), целеустремленный и амбициозный коллега, имеющий совсем другие жизненные ценности. Их профессиональное противостояние быстро перерастает в напряженное соревнование за должность, полное острых диалогов, забавных ситуаций и неожиданных поворотов. Однако за рабочими конфликтами начинают проявляться искренние эмоции, а грань между карьерными амбициями и личными чувствами становится все тоньше.

"Испытательный срок" – это история о внутренней трансформации, амбициях и поиске собственного пути. Фильм захватывает с первых минут и оставляет послевкусие легкой, но искренней истории о том, как иногда именно испытания становятся началом изменений. В ленте сыграло большое количество украинских звезд: Вячеслав Довженко, Андрей Исаенко, Татьяна Малкова, Елена Узлюк, Иван Шаран, Александр Кобзарь, Виктор Жданов, Ксения Мишина, Ирма Витовская, Дарья Петрожицкая, Тарас Цимбалюк и даже Павел Зибров и группа DREVO.

Открывайте "Киевстар" ТВ на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке веб-версию в браузере. Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".