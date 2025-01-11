Стало известно, кто сыграет Путина в экранизации романа 'Волшебник Кремля': что известно о фильме

Британский актер Джуд Лоу сыграет российского диктатора Владимира Путина в фильмы "Волшебник Кремля" французского кинорежиссера Оливье Ассаяса. Лента станет экранизацией одноименного романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, а роль нынешнего руководителя РФ будет второстепенной – Лоу воплотит Путина в начале его политической карьеры.

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Об этом актер сказал в интервью изданию Deadline. О том, что Лоу снимется в этом фильме уже сообщалось в мае 2024 года, но тогда не было известно, какую роль он сыграет.

Джуд Лоу рассказал о волнениях, связанных с тем, что он согласился сыграть Путина. Он объяснил, что эта задача напоминает ему восхождение на Эверест – самую высокую вершину земного шара.

"Сейчас это похоже на то, что мне нужно подняться на Эверест, а я нахожусь у подножия горы и думаю: "О Господи, что я сказал?". Я часто чувствую это, когда говорю "да". Я думаю: "О Боже, как я собираюсь это сделать?" Но в любом случае я должен разобраться", – сказал актер.

Что известно о "Волшебнике Кремля" и его будущей экранизации

"Волшебник Кремля" – это роман итальянского писателя Джулиано да Эмполи, который впервые был издан на французском языке в апреле 2022 года. В книге рассказывается вымышленная история Вадима Баранова – бывшего художника и продюсера реалити-шоу, а впоследствии близкого соратника Владимира Путина по прозвищу "Царь".

Баранов рассказывает о своей молодости, жизни в России 1990-х годов, вкладе в политический подъем "Царя" с 1999 года и своем опыте власти, которая является центральной темой книги.

Несмотря на то, что Баранов является вымышленным персонажем, критики отмечали, что он напоминает российского политика Владислава Суркова, который с 1999 по 2011 годы был первым заместителем главы администрации президента России. Его считали главным идеологом Кремля.

Баранова сыграет номинированный на премию "Оскар" актер Пол Дано. Кроме него и Джуда Лоу в фильме появятся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

"Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, руководя всем обществом как одним большим реалити-шоу. Только его любовь к привлекательной, вольнодумной Ксении может отвлечь его от этой опасной игры", – говорится в синопсисе.

Отмечается, что "Волшебник Кремля" намерен рассказать историю Баранова и его глазами раскрыть темные секреты режима, который он помог построить.

Как сообщал OBOZ.UA, Джуд Лоу и Алисия Викандер вместе сыграли в историческом триллере "Гамбит королевы". В честь украинской премьеры фильма специально для нашего издания актеры рассказали о съемках и самой ленте.

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