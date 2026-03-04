'Матрица 5' в работе: что известно о громком продолжении

Культовая киберпанк-франшиза "Матрица" может вернуться с пятой частью. Несмотря на то, что в 2021 году фильм-перезапуск "Матрица: Воскресение" показала довольно слабые результаты в прокате (160 миллионов долларов сборов при бюджете в 190 миллионов), студия Warner Bros. все равно не отказалась от мысли о продолжении серии.

Как пишет издание Screen Rant, уже известно имя сценариста и режиссера проекта. Им станет Дрю Годдард, который создавал скрипты к "Марсианину", "Монстро" и "Войне миров Z".

С момента первого анонса в 2024 году новостей о "Матрице 5" было немного, но свежие известия все же вселяют надежду. В интервью по поводу выхода фантастической ленты "Проект "Аве Мария"", Годдард, который был ее сценаристом, лично подтвердил, что пятая часть "до сих пор в работе". В частности сам он занят активной работой над ее историей. Годдард пообещал поделиться другими новостями, как только они появятся.

Когда о пятой "Матрице" только заговорили в 2024-м, руководитель Warner Bros. Джесси Эрман уверял, что история "расширит этот фэнтезийный мир, не отходя слишком далеко от того, что сделало серию успешной". Правда, никаких конкретных дат относительно съемок или релиза пока нет. Все в конечном итоге будет зависеть от того, одобрит ли руководство студии финальный вариант сценария. Пока детали сюжета держат в строгом секрете.

Так же до сих пор неизвестно, вернутся ли к своим культовым ролям Нео и Тринити актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Несмотря на отсутствие информации о касте, Ривз ранее выражал согласие вернуться во франшизу еще на один фильм. В 2021 году он говорил, что пойдет на это, если Лана Вачовски снова его пригласит. Ривз остается неизменным Нео во всех частях до сих пор.

Предстоящая картина станет первой, где сестры Вачовски не будут принимать прямого участия как режиссеры, хотя именно они создали эту вселенную. Тем не менее, Лана Вачовски остается исполнительным продюсером пятой части. Напомним, она в одиночку, без сестры, снимала четвертую часть.

Оригинальная трилогия стала настоящим явлением в нулевые годы и принесла студии немалую прибыль. Первая "Матрица", "Перезагрузка" и "Революция" собрали 467, 741 и 427 миллионов долларов соответственно. Хотя прибыли третьей части в 2003 году заметно упали, Вачовски изначально и планировали только трилогию. Однако Warner Bros. почти два десятилетия уговаривали их на продолжение, пока Лана Вачовски наконец не согласилась вернуться в режиссерское кресло единолично. Съемки тогда тоже шли непросто из-за постоянных остановок во время пандемии.

При этом четвертая часть считается финансовым провалом, поскольку не отбила даже бюджет. Стоит, правда, вспомнить, что лента вышла в разгар пандемии COVID-19 и появилась одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max.

Пока "Матрица 5" находится на стадии разработки, остается непонятным, как на судьбу фильма повлияет потенциальная сделка между Warner Bros. и Paramount. До того времени фанатам придется подождать официальной информации о том, когда начнется работа и кто из любимых актеров снова наденет стильный костюм с темными очками.

