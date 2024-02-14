Что за фильм 'Мадам Паутина' от Marvel, который имеет все шансы стать самым худшим в 2024 году

14 февраля на украинские экраны вышел долгожданный фильм от Marvel и Sony Pictures под названием "Мадам Паутина" с Дакотой Джонсон в главной роли. Новая кинолента, основанная на комиксах и связанная с Вселенной Человека-Паука, удивила поклонников жанра при просмотре первого трейлера.

Однако не в положительном смысле этого слова: "Мадам Паутина" не успела выйти в украинский прокат, как иностранные критики уже успели сделать свою работу. В их рецензиях четко прослеживается главная идея, которую хорошо сформулировало издание Rolling Stone : "Мадам Паутина" не так плоха, как вы слышали. Она гораздо хуже".

Почему фанаты Marvel и кинокритики остались недовольны новым спин-оффом? В первую очередь – из-за того, насколько трейлер не совпадает с событиями в фильме. Конечно сюжет остается неизменным: главная героиня Кэсси Веб (Дакота Джонсон) – фельдшер из Нью-Йорка, открывающая в себе силу видеть будущее.

Все это связано с исследованием ее матери амазонских пауков, после которого женщина умерла, оставив дочь саму. Кесси должна защитить трех девушек-подростков, с которыми ее внезапно сводит судьба, от злодея-паука.

Однако в трейлере к фильму вы найдете лишь перекрученные фразы героини, которые не прозвучат в фильме. Кроме того, поклонники обратили внимание на хаос в сценах – они были не очень связаны между собой и напоминали пародию, снятую специально для американского вечернего шоу.

По словам критиков "фильм не оправдал даже малейших ожиданий". Следует отметить, что события "Мадам Паутина" разворачиваются в совершенно ином измерении, где никто не знает о Человеке-Пауке, хотя по канону – она его помощница.

Что касается самого фильма, становится очевидным, что автор презентовал его как "триллер с напряжением". Но в конце концов этот ярлык приносит "Мадам Паутина" больше вреда, чем пользы: не только потому, что здесь нет никакого напряжения или острых ощущений, но и потому, что зритель автоматически связывает его с супергеройской историей.

Как пишет The Guardian, в киноленте все выглядит неправдоподобно. "Фильм такой же некачественный с ужасающими эффектами, бестолковым экшеном и бессмысленными диалогами, а его герои утопают в плохо написанной экспозиции", – говорится в рецензии.

По данным сайта киносмотров Rotten Tomatoes рейтинг "Мадам Паутина" составляет 17%, в то время как "Морбиус", предшественник Кэсси Веб и третий фильм о Вселенной "Человека-паука" от Sony, имеет отметку 15%. Новая история о супергеройке из Нью-Йорка рискует стать самой провальной из последних работ Marvel и даже получить титул "худший фильм 2024 года".

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