'Ґолда', друга частина 'Дюни' та інші. Що подивитися в кінотеатрах в останні вихідні зими

Последние выходные февраля дают нам шанс официально попрощаться не только с зимой, но и последними ее кинопремьерами. Среди фильмов, которые показывают на экранах украинских кинотеатров – романтические комедии, экшн и детективы, байопики и психологические драмы.

Итак, успейте посмотреть зимние новинки, пока они еще не вышли из проката. OBOZ.UA собрал подборку самых интересных из них.

Люблю тебя ненавидеть

Жанр: комедия, романтика

В центре сюжета Беа (Сидни Свини) и Бен (Глен Павелл), которые провели замечательное первое свидание. Однако страсть быстро превратилась в ненависть друг к другу. По иронии судьбы они неожиданно встречаются на свадьбе друзей в Австралии и прибегают к взрослому решению – притворяются парой.

Аргайл

Жанр: детектив, экшн

Писательница Элли Конвей прославилась своими шпионскими романами, стремительно продолжающими набирать популярность. И хотя автор пытается как можно реже покидать стены собственного дома, ей приходится отправиться в путешествие на поезде. По дороге происходит непредсказуемое: Конвей спасает настоящий шпион по имени Эйден и привозит ее в тайную базу. Все потому, что сюжеты романов писательницы больше и больше напоминают реальные события, разворачивающиеся в секретном мире.

Фаворитка Миллера

Жанр: психологическая драма

В центре фильма – разгадка сложной связи между преподавателем Джонатаном Миллером (звезда "Шерлока" Мартин Фримен) и его талантливой студенткой Каирой Свит (Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале "Венздей"). Когда письменная задача приводит к некомфортной реальности, герои осознают, что они перешли за пределы академического взаимодействия. Фильм рассказывает о неумолимом тяготении между зрелым мужчиной и юной девушкой, которые становятся одновременно героями и преступниками собственных историй, и о болезненном взрослении из-за откровенности и уязвимости.

Мадам Паутина

Жанр: фантастический экшн

Кэсси Веб – нью-йоркский парамедик, ежедневно спасающая жизнь людей. Во время одного из несчастных случаев, героиня пыталась извлечь травмированных в ДТП из разбитого автомобиля, который внезапно сорвался с моста. Чудом выжив, Веб начали преследовать ведения. Впоследствии Кэсси выяснила, что может видеть будущее. Теперь она должна спасти трех незнакомок, за которыми охотится загадочный бандит.

Боб Марли: One love

Жанр: байопик

Биографическая история о жизни и музыке иконы. Боб Марли вдохновлял поколения своими призывами к любви и единству. Впервые на больших экранах – взлеты и падения легендарного артиста, подарившего миру революционную музыку.

Дюна: Вторая часть

Жанр: научная-фантастика, экшн

Кинолента будет исследовать мифическое путешествие Пола Атрейдеса, когда он объединяется с Чани и Фрименами во время войны, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Стоя перед выбором между любовью своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее.

Голда

Жанр: биография, драма, история

Биографическая драма рассказывает о Войне Судного дня, когда на Израиль напали войска Египта и Сирии. Ключевой фигурой вооруженного конфликта стала тогдашняя премьер-министр Голда Меир, одна из создателей Израиля. Если бы государство потерпело поражение, то это привело бы к полному уничтожению страны.

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