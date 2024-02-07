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Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Карина Вишнякова
Кино Oboz
5 минут
126
Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

День Валентина – праздник, который ждут все влюбленные и зачеркивают в календаре холостяки и холостячки. Как бы вы нt относились к 14 февраля – это отличный случай посмотреть старые-добрые романтические комедии 2000-х, которые уже стали классикой жанра.

OBOZ.UA собрал пять ромкомов, которые улучшат настроение не только парочкам, но и подойдут для просмотра наедине. Эти фильмы завоевали сердца нескольких поколений и остаются обязательными для просмотра.

"10 вещей, которые я в тебе ненавижу"

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

"10 вещей, которые я ненавижу в тебе" – это адаптация Шекспира, окутанная типичной атмосферой конца 1990-х, и в ней есть все, что я нужно для ромкома: раздраженные подростки, мечтательный актерский состав и отличный саундтрек.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Глядя, как Джулия Стайлз пускает слезу, произнося свою реплику: "Я ненавижу тебя за то, что не могу даже немного ненавидеть, совсем немного, каплю… Не могу" выведет на эмоции даже самого серьезного зрителя.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

"500 дней лета"

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Поначалу фильм может показаться банальным. Девушка Саммер с легким шармом и большими глазами, знающая слова самой популярной песни The Smiths, влюбляет в себя главного героя Тома с первого взгляда. Но на самом деле в тезисе, озвученном циничной младшей сестрой юноши, скрывается истина: "Только потому, что какой-то милой девушке нравится то самое странное дерьмо, которое ты делаешь, это не делает ее твоей родственной душой".

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

"500 дней лета" действительно осуждает стереотипные ромкомы. Любовь Тома к Саммеру не просто поверхностна, а даже граничит с объективацией. Он воспринимает ее как проекцию собственных желаний.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Сквозной сюжет фильма, возможно, не очень романтичен, но он поучителен. Это дает нам шанс переосмыслить свои чувства.

"Из тринадцати в тридцать"

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

В фильме "Из тринадцати в тридцать" Дженнифер Гарнер играет роль Дженни Ринк, которая засыпает в свой 13 день рождения, а просыпается 30-летней "кокетливой и преуспевающей". Дело в том, что девочка загадала желание наконец стать взрослой и оно неожиданно исполнилось.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Прекрасная и искренняя Гарнер идеально воплощает благоговение Дженни от того, что она внезапно стала взрослым, в то же время оставаясь ребенком в душе. Вы не можете не болеть за Дженну, когда она восстанавливает связь со своей детской любовью (роль которой исполняет Марк Руффало) и начинает работать как редактор популярного журнала.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

"Предложение"

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Сандра Буллок и Райан Рейнольдс – абсолютная комедийная мечта в этом фильме. Сюжет рассказывает о канадском книжном редакторе, работающей в США. Она заставляет своего помощника обручиться во избежание депортации.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Сюжет немного устаревший и, на самом деле, не показывает ничего нового (два человека вынуждены быть вместе и в конце концов влюбляются), но каким-то образом фильм смотрится вневременно. Каждый актер привносит в свою роль много душевности и юмора.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

"Как избавиться от парня за 10 дней"

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Хотя в контексте этого фильма трудно не заметить игнорирование журналистской этики, это не избавляет "Как избавиться от парня за 10 дней" особого шарма. В центре сюжета журналистка издания для женщин, работающая над новой статьей, тема которой "факторы, заставляющие мужчин бросать женщин". Ради этого она сама должна стать "истеричкой и гипервлюбленной", а ее жертвой становится случайный красавчик.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

И кто же мог сыграть упорного холостяка-пиарщика как не Мэттью Макконахи. Роль главной героини же исполнила Кейт Хадсон. В фильмах достаточно клише, но они ничто по сравнению с искренностью, юмором и романтикой.

Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

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