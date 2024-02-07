Любовь спасет мир. 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

День Валентина – праздник, который ждут все влюбленные и зачеркивают в календаре холостяки и холостячки. Как бы вы нt относились к 14 февраля – это отличный случай посмотреть старые-добрые романтические комедии 2000-х, которые уже стали классикой жанра.

OBOZ.UA собрал пять ромкомов, которые улучшат настроение не только парочкам, но и подойдут для просмотра наедине. Эти фильмы завоевали сердца нескольких поколений и остаются обязательными для просмотра.

"10 вещей, которые я в тебе ненавижу"

"10 вещей, которые я ненавижу в тебе" – это адаптация Шекспира, окутанная типичной атмосферой конца 1990-х, и в ней есть все, что я нужно для ромкома: раздраженные подростки, мечтательный актерский состав и отличный саундтрек.

Глядя, как Джулия Стайлз пускает слезу, произнося свою реплику: "Я ненавижу тебя за то, что не могу даже немного ненавидеть, совсем немного, каплю… Не могу" выведет на эмоции даже самого серьезного зрителя.

"500 дней лета"

Поначалу фильм может показаться банальным. Девушка Саммер с легким шармом и большими глазами, знающая слова самой популярной песни The Smiths, влюбляет в себя главного героя Тома с первого взгляда. Но на самом деле в тезисе, озвученном циничной младшей сестрой юноши, скрывается истина: "Только потому, что какой-то милой девушке нравится то самое странное дерьмо, которое ты делаешь, это не делает ее твоей родственной душой".

"500 дней лета" действительно осуждает стереотипные ромкомы. Любовь Тома к Саммеру не просто поверхностна, а даже граничит с объективацией. Он воспринимает ее как проекцию собственных желаний.

Сквозной сюжет фильма, возможно, не очень романтичен, но он поучителен. Это дает нам шанс переосмыслить свои чувства.

"Из тринадцати в тридцать"

В фильме "Из тринадцати в тридцать" Дженнифер Гарнер играет роль Дженни Ринк, которая засыпает в свой 13 день рождения, а просыпается 30-летней "кокетливой и преуспевающей". Дело в том, что девочка загадала желание наконец стать взрослой и оно неожиданно исполнилось.

Прекрасная и искренняя Гарнер идеально воплощает благоговение Дженни от того, что она внезапно стала взрослым, в то же время оставаясь ребенком в душе. Вы не можете не болеть за Дженну, когда она восстанавливает связь со своей детской любовью (роль которой исполняет Марк Руффало) и начинает работать как редактор популярного журнала.

"Предложение"

Сандра Буллок и Райан Рейнольдс – абсолютная комедийная мечта в этом фильме. Сюжет рассказывает о канадском книжном редакторе, работающей в США. Она заставляет своего помощника обручиться во избежание депортации.

Сюжет немного устаревший и, на самом деле, не показывает ничего нового (два человека вынуждены быть вместе и в конце концов влюбляются), но каким-то образом фильм смотрится вневременно. Каждый актер привносит в свою роль много душевности и юмора.

"Как избавиться от парня за 10 дней"

Хотя в контексте этого фильма трудно не заметить игнорирование журналистской этики, это не избавляет "Как избавиться от парня за 10 дней" особого шарма. В центре сюжета журналистка издания для женщин, работающая над новой статьей, тема которой "факторы, заставляющие мужчин бросать женщин". Ради этого она сама должна стать "истеричкой и гипервлюбленной", а ее жертвой становится случайный красавчик.

И кто же мог сыграть упорного холостяка-пиарщика как не Мэттью Макконахи. Роль главной героини же исполнила Кейт Хадсон. В фильмах достаточно клише, но они ничто по сравнению с искренностью, юмором и романтикой.

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