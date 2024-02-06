Опубликованы дебютные кадры сериала 'Франклин': 79-летнего Майкла Дугласа не узнать

79-летнего американского актера Майкла Дугласа сложно узнать на новых фотографиях. Звезда продемонстрировал невероятную трансформацию для своей новой роли, где он воплотит одну из самых выдающихся фигур в американской истории – Бенджамина Франклина.

Изображение актера в образе персонажа было опубликовано в Instagram, вызвав восхищение как у поклонников, так и у семьи Дугласа, в том числе у его жены, 54-летней Кэтрин Зету-Джонс. "Не могу дождаться!" – написала она.

Дуглас предстал перед кинокамерой в парике и культовой одежде Франклина, он также надел фирменную шляпу и тренч. Фото предлагают зрителям эксклюзивный взгляд на будущий сериал Apple TV+ под названием "Франклин".

Сериал расскажет о ключевых моментах и смелых подвигах Бенджамина Франклина, сыгранного Дугласом, который в возрасте 79 лет привносит богатый опыт в сложную роль. На первом снимке изображен Франклин, который путешествует по бурному морю и сливается с французской элитой вместе со своим внуком Темплом Франклином.

Сюжет основан на книге "Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки", в которой рассказывается о политическом деятеле в критический период истории. Действие сериала разворачивается в декабре 1776 и рассказывает о Франклине, который отправляется во Францию для тайной операции.

Несмотря на отсутствие официальной дипломатической подготовки, слава, остроумие и обаяние Франклина стали важными в убеждении французской монархии финансово поддержать новорожденную американскую демократию. По имеющейся информации, "Франклин" выйдет на Apple TV+ уже 12 апреля.

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