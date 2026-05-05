Был номинирован на 'Оскар': назван самым грустным фильм всех времен

Агрегатор Rotten Tomatoes составил рейтинг самых грустных фильмов всех времен под названием "Лучшие грустные фильмы, чтобы хорошенько поплакать". И первую строчку в нем заняла лента 1957 года, номинированная в свое время аж на 4 "Оскара" – романтическая драма "Незабываемый роман".

Как пишет издание Parade, главные роли в бессмертном хите исполнили Кэри Грант и Дебора Керр, а постановщиком ленты выступил Лео Маккери. Фильм был ремейком картины "Любовный роман" 1939 года от студии RKO и стал одним из самых кассовых проектов своего года. Он до сих пор остается одной из самых любимых романтических лент "Золотого века" Голливуда. А в списке "томатов" "Незабываемый роман" обошел такие классические драмы, как "На золотом озере", "Дневник памяти" и даже "Паутину Шарлотты".

Авторы рейтинга приписали успех этой слезливой драмы невероятной химии между двумя легендарными актерами. "Здесь нет ничего особенного, кроме Кэри Гранта и Деборы Керр, но этого вполне достаточно, чтобы сделать этот роман незабываемым", – говорится в описании к ленте.

В свою очередь, издание The Guardian описало фильм как "неумолимо трогательную историю о двух родственных душ, чью любовь не в состоянии разрушить даже большая трагедия".

Сюжет "Незабываемого романа" рассказывает об истории любви Никки Ферранте (Грант) и Терри Маккей (Керр), которые знакомятся на круизном лайнере, будучи помолвленными с другими людьми. Решив быть вместе, они договариваются встретиться на вершине Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке через шесть месяцев. "Эмпайр-Стейт-Билдинг – это самое близкое к небесам место в этом городе", – говорит героиня Керр. Однако трагедия становится помехой их встрече. Финальная сцена, полная слез, является настоящим свидетельством преданности пары друг другу.

По данным Turner Classic Movies, Маккери часто позволял звездам своих фильмов импровизировать с репликами прямо в кадре, и "Незабываемый роман" не стал исключением. Однако финальная фраза, которая неизменно заставляет зрителей плакать, определенно была частью оригинального сценария. Издание отмечает, что впоследствии даже сам Грант признавался: он всегда плакал, когда пересматривал финал картины.

"Незабываемый роман" был номинирован на четыре премии "Оскар": за лучшую оригинальную песню (эмоциональный титульный трек в исполнении Вика Дамона), лучшую музыку, лучшую операторскую работу и лучший дизайн костюмов.

Спустя десятилетие сюжетный ход из "Незабываемого романа" появился в фильме 1993 года "Те, что не спят в Сиэтле". Романтическая комедия заканчивается трогательной встречей героев Мег Райан и Тома Хэнкса именно на вершине Эмпайр-Стейт-Билдинг. А значит самый грустный фильм всех времен, несмотря на свою простоту, стал легендарным и очень влиятельным.

