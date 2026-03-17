'BTS: Возвращение': вышел официальный трейлер долгожданного фильма

Платформа Netflix приготовила фанатам южнокорейской группы BTS сразу несколько сюрпризов. Уже в эту субботу на стриминге состоится живая трансляция концерта-возвращения септета после длительной паузы, а еще через неделю зрителям дадут шанс заглянуть за кулисы жизни музыкантов в период подготовки к шоу.

Трейлер предстоящего документального фильма "BTS: Возвращение" Netflix показал на своих социальных площадках. Режиссером ленты стал Бао Нгуен ("Стрингер", "Самая выдающаяся ночь в истории поп-музыки"), а за производство отвечали компании This Machine и HYBE. Авторы обещают показать сомнения, смех и новые открытия семи участников группы во время их возвращения в студию, создания новой музыки и подготовки к камбэку десятилетия.

О перерыве в своем творчестве BTS объявили в июне 2022 года. Участники группы решили дать себе время отдохнуть от напряженной работы, побыть вдали от сцены, заняться сольным творчеством, а заодно и отслужить в армии – в Южной Корее это обязательно для всех мужчин.

Вернуться на сцену певцы обещали более зрелыми артистами, которые лучше знают, чего они хотят от творчества. Первым шагом к камбэку станет релиз альбома Arirang, запланированный на 20 марта. На следующий день Netflix покажет вживую концерт BTS на площади Кванхвамун в Сеуле. Документальный фильм "BTS: Возвращение" о подготовке пластинки и шоу выйдет на стриминге 27 марта.

"Тренды меняются каждый сезон. Стоять на месте – не вариант. И мы пытаемся снова понять, что именно делает нас теми самыми BTS", – говорит в ролике RM. Из трейлера становится понятно, что зрители увидят внутреннюю кухню группы: камера сопровождает музыкантов всюду – от студии до турового автобуса, от Сеула до Лос-Анджелеса. Трейлер показывает, что хотя ребята вполне естественно нервничают из-за такого громкого возвращения, они одновременно невероятно вдохновлены предстоящим свиданием со своими фанатами.

Итак, большое возвращение BTS будет происходить по такому расписанию:

20 марта – релиз альбома Arirang;

21 марта, 13:00 по киевскому времени – трансляция большого живого концерта группы в Сеуле;

27 марта – выход документального фильма.

