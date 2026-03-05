'BTS: Возвращение вживую': Netflix показал официальный трейлер

Четыре года южнокорейская поп-группа BTS находилась вне поля зрения своих фанатов. И вот наконец пришло время ребятам вернуться на большую сцену. Ожидание завершится не просто грандиозным концертом в Сеуле – шоу также будет транслировать на весь мир Netflix.

Накануне знаменательного эфира стриминг опубликовал трейлер будущей трансляции. Концерт получил название "BTS: Возвращение вживую". Шоу начнется на Netflix в 13:00 по киевскому времени в субботу, 21 марта.

Сам ролик начинается с архивных кадров того самого дня, когда ребята объявили о паузе в деятельности группы. Произошло это в июне 2022 года, когда певцы неожиданно заявили о намерении отойти от совместных выступлений. RM тогда искренне признался, что после десяти лет бешеной гонки они просто выгорели и потеряли ориентиры, поэтому нуждаются во времени на восстановление. Кроме того, музыканты должны были пройти службу в армии, которая в Южной Корее является обязательной для всех мужчин и длится от 18 до 21 месяца, в зависимости от рода войск. Певцы тогда пообещали, что отдадут долг государству, реализуют определенные амбиции как сольные артисты и вернутся более зрелым коллективом, который точно знает, о чем петь дальше.

Это обещание они выполнят уже 21 марта. Грандиозный сценический камбэк состоится на площади Кванхвамун в Сеуле 21 марта. Это будет первое полноценное выступление всего состава BTS с 2022 года. Шоу состоится на следующий день после выхода альбома BTS – ARIRANG и, вероятно, будет включать исполнение песен из него.

В самом трейлере под оркестровую версию хита Mikrokosmos каждому участнику уделили отдельное внимание: мы видим сольные кадры и их имена крупным белым шрифтом. На экране появляется надпись: "Станьте свидетелями возвращения домой".

За картинку "BTS: Возвращение вживую" будет отвечать режиссер Хэмиш Гамильтон. Именно он руководил сенсационным выступлением Bad Bunny на нынешнем Супербоуле, а также отвечал за трансляцию вручения "Грэмми 2026".

Сразу после грандиозного возвращения у BTS запланирован мировой тур. Он стартует 9 апреля в южнокорейском городе Коян и завершится аж в следующем году в Маниле на Филиппинах. Для тех, кто не сможет попасть на живые шоу, два концерта – из Кояна (11 апреля) и Токио (18 апреля) – будут транслировать в избранных кинотеатрах по всему миру. Впрочем, у украинских фанатов такой возможности, к сожалению, не будет.

