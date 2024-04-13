Байопик, украинская драма и фантастика: самые интересные фильмы, которые можно посмотреть в кино в эти выходные

В этом году кинокомпании, несмотря на проблемы с уже завершенной забастовкой сценаристов и актеров, все же смогли порадовать любителей фильмов новыми полнометражными проектами. Особенно постарались украинцы, которые во время полномасштабной войны выпустили целый ряд замечательных лент, одну из которых можно посмотреть в кино уже в эти выходные.

Зрители смогут выбрать между легкой фантастикой, напряженной драмой, байопикоком и другими жанрами. OBOZ.UA решил рассказать о 5 фильмах, стоящих внимания.

"Я и Феликс" Ирины Цилык

В прокате появилась драма "Я и Феликс", ставший творческим дебютом режиссера Ирины Цилык. Сюжет рассказывает о взрослении мальчика Тимофея в 90-х. Зрителям раскроют непростые отношения главного героя с семьей, друзьями, первой любовью и бывшим контрразведчиком Феликсом, служившим во время войны в Афганистане.

"Почерк киллера" Терри Мак-Дона

Ценители криминального и детективного жанров будут в восторге от новой истории о запутанном расследовании "Почерк киллера". Детактиву полиции Чикаго придется раскрыть дело о серийном убийце, подозрительно похожем на того, который убил его возлюбленную много лет назад и не был найден.

"Восстание Штатов" Алекса Гарленда

Сюжет охватит события в обозримом будущем. США всколыхнула гражданская война, которая разгорелась из-за желания нескольких южных штатов отделиться. Группа журналистов, среди которых известная репортерша (Кирстен Данст), двигаются в направлении Вашингтона. Становится очевидным, что руководство страны превратилось в диктатуру, а повстанческие группировки повсеместно совершают военные преступления.

"Эми Уайнхаус: Back to Black" Сэма Тейлора-Джонсона

История британской легенды Эми Уайнхаус легла в основу нового байопика. Чего стоила ей успешная карьера, как музыка повлияла на личную жизнь звезды и что стоит за феноменом одного из величайших исполнителей всех времен – смотрите в кино.

"Охотники за привидениями: Ледяная империя" Гила Кинана

Продолжение фантастических приключений группы героев, которые охотятся за привидениями, подарит зрителям чуть меньше драмы, но окутает их положительными эмоциями. Объединение старого и нового поколения охотников на потустороннее к спасению мира от второго Ледникового периода.

Ранее OBOZ.UA писал, что Warner Bros. выпустила трейлер-тизер фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Всего за сутки он побил рекорд компании и возглавил рейтинг популярных видео на YouTube.

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