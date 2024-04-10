'Джокер: Безумие на двоих': первый трейлер с Хоакином Фениксом и Леди Гагой поразил зрителей

Кинокомпания Warner Bros. явила миру долгожданный трейлер-тизер фильма "Джокер: Безумие на двоих" с непревзойденным Хоакином Фениксом и талантливой (не только в музыке) Леди Гагой в главных ролях. Звезды воплотили на экране безумных влюбленных – Джокера и Харли Квин.

Видео получилось насколько атмосферным и глубоким, что вызвало шквал положительных комментариев от зрителей, не ожидавших ничего выдающегося от второй части фильма. В украинской озвучке его уже можно посмотреть на YouTube, а премьера ожидается в октябре этого года.

Сюжет погружает зрителей в историю неудачливого комика Артура Флека, который проходит лечение в жуткой психиатрической больнице после убийства телеведущего Мюррея Франклина, которое показали в предыдущей части.

Там Джокер знакомится с Харлин Квинзель. Очевидно, по задумке авторов фильма, она будет пациенткой клиники, которая посоветует психопату сбежать. Следует заметить, что ранее героиню привыкли видеть как психиатра, работавшего с преступником и влюбившегося в него.

В вихре событий герои будут танцевать, петь и вместе переживать погоню и другие проблемы. Между ними возникнут сложные и крепкие отношения, наполненные эмоциями и переживаниями.

Все это подкреплено замечательным музыкальным сопровождением и качественной темной картинкой, придающей трагическую атмосферу ленте.

Оригинальное видео за 11 часов собрало почти 6 миллионов просмотров, что указывает на то, как много зрителей ждут продолжения истории с Хоакином Фениксом.

Пользователи отметили отличную работу оператора, постановку кадра, хорошую игру Леди Гаги и другие фрагменты трейлера.

"Работа оператора и вообще вся картинка выглядит невероятно. Ожидаю", "Очень понравился трейлер! Честно говоря, я ничего не жду в этом году из фильмов – только этот шедевр", "Думаю, этот фильм побьет много рекордов", – написали украинцы.

Ранее OBOZ.UA писал, что психологический триллер "Проклятая дева", премьера которого в Украине состоялась в конце марта, вызвал большой резонанс в сети из-за множества извращенных и кровавых кадров. Фанаты фильмов ужасов назвали его одним из самых отвратительных, которые они когда-либо видели.

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