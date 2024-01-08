А вы и не заметили: 5 актрис, которые скрыли свою беременность во время съемок в фильмах

В период старого Голливуда режиссеры часто заставляли актрис подписывать контракт, в котором говорилось, что нельзя беременеть и выходить замуж. Ведь это "могло испортить образ самой желанной женщины"... К счастью, сейчас звезды имеют меньше ограничений. Если они вынашивали ребенка до завершения съемок, шоураннеры маскировали это с помощью oversize-одежды или вписывали в сюжетную линию.

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Предлагаем в материале OBOZ.UA узнать, какие актрисы снялись в фильмах или сериалах беременными. Возможно, при следующем просмотре этих шедевров вам удастся заметить их округлые животики.

1. Скарлетт Йоханссон

Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон в ленте "Мстители: Эра Альтрона" (2015) сыграла роль Черной вдовы. Во время съемок звезда была беременна первым ребенком. Что придумали режиссеры, чтобы скрыть это от наблюдательных зрителей? Сняли с ней сцены в ускоренном режиме, и чаще всего – крупным планом. А там, где Йоханссон должна была выполнять сложные акробатические трюки, ее заменяли дублеры.

2. Анджелина Джоли

Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли во время съемок в эмоциональной драме "Подмена" (2008) носила под сердцем близнецов. Тогда звезде было морально сложно играть женщину, потерявшую сына (но ей это удалось). Чтобы скрыть беременность, она носила платья и пальто прямого кроя, а также прикрывала живот газетой.

3. Кортни Кокс

Американская актриса и бывшая модель Кортни Кокс, она же Моника Геллер из сериала "Друзья" (1994–2004), была беременна во время съемок финального сезона. Поскольку в предыдущих эпизодах говорилось, что ее героиня не может иметь ребенка, пришлось маскировать живот: Кортни постоянно носила мешковатую одежду. Правда, в некоторых кадрах ее "интересное положение" можно заметить.

4. Блейк Лайвли

Американская актриса и модель Блейк Лайвли – мама четырех детей. Своего первенца, сына Джеймса, она вынашивала в период съемок романтического фэнтези-фильма "Век Адалин" (2015). Тогда же работала наравне с другими актерами, не требуя особых условий. Свой округлый живот она маскировала с помощью платьев с пышным подолом, или за клатчами и мебелью. Лишь в конце съемок в некоторых кадрах Блейк начали заменять дублеры.

5. Сара Джессика Паркер

Американская актриса Сара Джессика Паркер снялась в главной роли в комедийном драматическом сериале "Секс в большом городе" (1998–2004). Заметили ли вы, что пятый сезон был самым коротким? Всего 8 серий. Причиной стала беременность актрисы. В первых сериях она носила яркие аксессуары и объемные наряды, прикрывалась сумками и пакетами с фастфудом. Когда маскировать живот было сложно – съемки прекратились.

Ранее OBOZ.UA писал об актерах, которые изрядно выпили во время съемок. Кто-то – для храбрости, а кто-то – чтобы лучше вжиться в роль.

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