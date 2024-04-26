9 фильмов о Чернобыле, которые стоит посмотреть каждому украинцу

Сегодня Украина традиционно чтит память о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей 26 апреля 38 лет назад. Последствия аварии почувствовали не только украинцы, но и вся Европа.

Из поколения в поколение граждане Украины передают свои воспоминания с того трагического дня – чтобы подобное не случилось снова. За почти четыре десятилетия многие киностудии, как отечественные, так и всемирно известные, рассказали историю взрыва на ЧАЭС, осветив в своих фильмах события 1986 года. OBOZ.UA собрал подборку лучших из них.

Распад, 1990

Сюжет вращается вокруг журналиста Александра Журавлева, который возвращается домой и не дождется встречи с друзьями. Впрочем, планы разрушает Чернобыльская катастрофа. Главный герой стремится помочь товарищам и прорывается на ЧАЭС. Параллельно мы можем увидеть историю молодоженов Валерия и Любы, которые в день свадьбы оказываются в радиоактивной зоне.

Чернобыль: последнее предупреждение, 1991

В основу фильма легла автобиография "Последнее предупреждение: Наследие Чернобыля" Роберта Гейла – известного эксперта в области заболеваний, вызванных радиацией. Ученый приехал в Советский союз сразу после аварии на ЧАЭС.

Аврора, 2006

Кино рассказывает о 12-летней девочке по имени Аврора, проживающей в детском доме Припяти. Ее близкий друг Тарас Савченко работает на электростанции, так что когда раздался взрыв, юная героиня принимает решение идти к товарищу на работу. В результате Аврора получает большую дозу радиации. Единственным шансом на спасение становится лечение в США, где девочка встречает своего кумира – звезду мирового балета.

Земля забвения, 2012

Героиня Аня остается вдовой в результате взрыва – это был день ее свадьбы. 26 апреля 1986 года инженер ЧАЭС Алексей вместе со своим сыном решили посадить дерево. А лесничий по имени Николай делал обход леса. Лента показывает, что произошло с этими людьми через 10 лет.

Мотыльки, 2013

В фильме мы видим двух сестер, которые едут на выходные к родственникам в Припять. По дороге случается неприятность – машина ломается, так что девушки вынуждены ночевать под открытым небом. Вдруг героини видят, что в направлении ЧАЭС следуют пожарные автомобили – они сталкивают транспорт сестер на обочину, поэтому им приходится идти пешком. Добравшись до города, одна из девушек остается помогать пострадавшим, другая влюбляется в солдата срочной службы.

Голоса Чернобыля, 2016

Кино рассказывает о реальных историях людей, которым пришлось своими глазами увидеть катастрофу: ликвидаторов, ученых, журналистов и жителей Зоны отчуждения. Фильм называют художественно-документальным, впрочем, художественные средства используются минимально.

Ворота, 2017

Старуха по имени Прися (Ирма Витовская), проживает в зоне отчуждения близ Чернобыльской АЭС вместе со своей дочерью и внуком. Главная героиня имеет в своем рационе грибы, вызывающие галлюцинацию. Она дружит с русалками и рассказывает истории о Второй мировой: в то время отправила на свет около 20 немецких солдат. Однако однажды баба Прися получает мистический знак, служащий предупреждением о предстоящей катастрофе.

Мини-сериал Чернобыль от HBO, 2019

В этом мини-сериале рассказывается о Валерии Легасове – ведущем ученом, работающем над ликвидацией катастрофы, Борисе Щербине – советском политике, представляющем интересы правительства во время аварии и Ульяне Хомюк – физике-ядерщике, которая пытается раскрыть правду о том, что на самом деле произошло в Чернобыле. Этот сериал рассматривает возникающие проблемы, когда правду игнорируют и скрывают от общественности, вызывая вопрос: "Какова цена лжи?".

Чернобыль 22, 2023

Фильм, который переносит нас в настоящее. В оккупированной Зоне отчуждения анонимный информатор ВСУ тайно снимает передвижение россиян. Работники ЧАЭС делятся своим опытом пребывания на захваченной российскими войсками атомной электростанции. В этой ленте переплетаются катастрофические сценарии из прошлого и настоящего.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как украинский фильм "Чернобыль 22" выиграл кинофестиваль в Оберхаузене. Судьи подчеркнули, что режиссер сумел передать напряжение и атмосферу войны. Детальнее – в нашем материале.

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